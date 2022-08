Dit is de McLaren Solus GT, met atmosferische V10!

Een McLaren met een V10, die zagen we niet aankomen.

Als je als autofabrikant een nieuwe hypercar of exclusieve supercar te onthullen had, was voorheen Genève het uitgelezen moment. Die beurs is er alleen niet meer, dus nu lijkt iedereen zijn pijlen gericht te hebben op Monterey Car Week. De hypercars buitelen namelijk over elkaar heen.

Verrassend

Dat Bugatti en Koenigsegg met iets nieuws op de proppen zouden komen wisten we al, maar McLaren komt nu verrassend uit de hoek. De Britten trekken het doek van de Solus GT, die compleet anders is dan alle andere McLarens.

Vision GT

De Solus GT is gebaseerd op de Ultimate Vision GT uit 2017, maar het verschil is: dit is een echte auto, geen virtuele concept car. De Solus GT ziet eruit als een raszuivere Le Mans-auto, dus het zal je niet verbazen dat deze auto niet straatlegaal is. Wel is het gewoon een auto die je als McLaren-klant kunt kopen.

Atmosferische V10

Het hoogtepunt van de McLaren Solus GT is de motor. Verrassend genoeg is dit géén V8, zoals we van McLaren gewend zijn. In plaats daarvan heeft dit circuitmonster een atmosferische V10. Om precies te zijn gaat het om een 5,2 liter V10 die tot 10.000 toeren draait. Dit hoogtoerige blok is goed voor 840 pk en 650 Nm koppel. Dit alles op een gewicht van nog geen 1.000 kg.

Prestaties

De McLaren Solus GT is daarmee in staat tot duizelingwekkende prestaties. Een sprint van 0 naar 100 km/u neemt slechts 2,5 seconde in beslag. De topsnelheid van 320 km/u is misschien minder indrukwekkend, maar dat is bij een circuitspeeltje van ondergeschikt belang. Belangrijker: er kan een downforce van wel 1.200 kg gegenereerd worden.

Cockpit

Zoals het een echte raceauto betaamt is de Solus GT een pure eenzitter. Als bestuurder zit je in een straaljagerachtige cockpit, met een koepel die naar voren open klapt. Vervolgens kun je als eigenaar plaatsnemen in de kuipstoel die speciaal op maat gemaakt is.

Oplage

De McLaren Solus GT wordt gebouwd in een oplage van slechts 25 stuks. Als je interesse had, vis je helaas achter het net: ze zijn allemaal uitverkocht. McLaren vindt het daarom ook niet nodig om een prijs te vermelden. De eerste exemplaren zullen volgend jaar geleverd worden aan de klanten.