Autoblog Spot van de Week: Ford GT40 replica

Replica of niet, dit is gewoon heel vet om tegen te komen.

Dit weekend is Maastricht the place to be voor autoliefhebbers. Daar vindt op dit moment namelijk InterClassics plaats. Wouter heeft jullie al in een aantal video’s laten zien wat er zoal voor moois staat op de beursvloer. Er stond echter niet alleen in het beurshallen leuk spul, maar ook buiten op de parkeerplaats.

Zo was er afgelopen donderdag een bezoeker die iets heel bijzonders had meegenomen: een heuse Ford GT40. Of nou ja, een replica van een Ford GT40. Maar dat is alsnog een bijzonder gave auto om te spotten.

Helaas stond er geen bordje met informatie bij deze auto, dus we kunnen niet vertellen van welke fabrikant deze replica komt. Een kentekencheck vertelt ons wel wat er onder de motorkap ligt: een 4,9 liter V8.

Dat is in ieder geval historisch verantwoord, want in de GT40 Mk1 lag ook een V8 met een inhoud van 4,9 liter (302 cubic inches). Deze V8 is wel wat krachtiger dan het origineel, want deze levert 560 pk. Het originele 302 small block leverde 431 pk.

Deze fraaie replica is een vrij nieuwe aanwinst voor de Nederlandse wegen, want de auto staat sinds september op kenteken. Een leuk detail is het feit dat het getal 66 in het kenteken zit. Dat was natuurlijk het jaar waarin de Ford GT40 voor het eerst zegevierde op Le Mans.

Op de achtergrond van deze spot zien we trouwens nóg iets heel bijzonders staan: een Mercedes 300 SL in ongerestaureerde toestand. Deze auto heeft al eerder de revue gepasseerd op Autoblog Spots en kwam dus ook een kijkje nemen bij InterClassics.

Deze dikke spot van @spotcrewda verdient deze week de titel Autoblog Spot van de Week. Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet lichten we volgende week jouw spot uit in deze rubriek. Daarnaast krijg je een mooie Autoblog-pet of -muts als aandenken.

Alle foto’s van deze Ford GT40 replica check je op Autoblog Spots!