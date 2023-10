Kijk nou, er komt een Land Rover Defender Spyder

Deze auto combineert de nadelen van een Defender met de nadelen van een Boxster Spyder. Supertof!

Als Land Rover het aan zou durven om een Defender Cabrio te bouwen, zou er ongetwijfeld een doelgroep voor zijn. Toch zien de Britten het niet zitten. Gelukkig zijn er genoeg aftermarket partijen die dingen doen met Defenders. Zo presenteerde het Nederlandse Heritage Customs eerder dit jaar de Defender Convertible.

Nu is er nog een bedrijf dat de nieuwe Defender van zijn dak wil ontdoen. Zij kiezen wel voor een iets andere aanpak. Het Britse Flying Huntsman gaat namelijk een heuse Defender Spyder maken. Dat is precies wat je denkt dat het is: een Defender met zo’n enorm onpraktisch tentdakje.

De Defender krijgt achterop twee ‘bulten’ á la Porsche 918 Spyder. Dat betekent dus dat je de achterste zitplaatsen in moet leveren en de Defender een strikte tweezitter wordt. Daarnaast moet je gaan hanessen met het dakje, want dat vouwt waarschijnlijk niet elektrisch op.

Het dakje werkt bij de Defender Convertible van Heritage Customs wél elektrisch en je hebt gewoon een achterbank. De Defender Spyder moet je dus puur kiezen vanwege de looks. Eerlijk is eerlijk: hij ziet er wel cool uit. Je hebt in ieder geval iets unieks.

De Defender Spyder wordt uiteraard maar in zeer beperkte aantallen gemaakt, mede vanwege het feit dat de ombouw zes maanden in beslag neemt. Dit wordt gedaan in de fabriek in Coventry, waar destijds ook de carrosseriedelen voor de Aston Martin One-77 zijn gemaakt.

Flying Huntsman, onderdeel van Kahn, gaat slechts acht exemplaren per jaar bouwen. Die moeten ze wel kunnen slijten. De eerste exemplaren zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 voltooid worden.