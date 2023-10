Autorijden in Singapore kost je minimaal 100.000 euro

En jij dacht dat autorijden duur is in Nederland, in Singapore kunnen ze er ook wat van!

Het Monaco van Azië, zo kun je Singapore gerust noemen. En hoewel er ook een prima concentratie rijken woont in bijvoorbeeld Hong Kong, is Singapore een hotspot voor expats met diepe zakken. In het dwergstaatje ben je pas echt een baas als je een auto hebt. En dat kan gewoon een goedkope Toyota zijn.

Autorijden in Singapore

Met het hebben van een auto ben je namelijk al helemaal het mannetje in Singapore. De overheid ziet het liefst zo min mogelijk auto’s op de wegen en propt de miljoenen inwoners graag in het OV. Dat is overigens helemaal geen straf. Het openbaar vervoer is in Aziatische metropolen zoals Singapore, Tokio en Shanghai uitstekend geregeld. Misschien kunnen ze Prorail eens op stage sturen..

Terug naar autobezit in Singapore. De overheid maakt het autobezit peperduur voor inwoners van het land. Tenzij je loaded bent is het hebben van een auto voor veel mensen onbetaalbaar. Je mag niet zomaar een auto kopen. Eerst moet je een vergunning aanvragen en bij goedkeuring kun je shoppen voor een vierwieler.

100.000 euro voor een vergunning

Op dit moment kost een vergunning ongeveer 100.000 euro, daarover bericht onder andere The Guardian. Met deze vergunning mag je 10 jaar lang een auto bezitten in het land. Het komt dus neer op 10.000 euro per jaar. Geen enkel ander land ter wereld heeft zo’n bizar systeem, waardoor Singapore het duurste land ter wereld is om een auto te bezitten.

Hoewel Singapore stikt van de rijken, zijn er ook genoeg ‘gewone’ mensen in het land. Het gemiddelde jaarsalaris bedraagt er 84.000 euro. Kortom, voor een heel grote groep is een auto kopen op dit moment onbetaalbaar.

Autoprijzen Singapore

De overheid heeft geen keiharde prijs verbonden aan de vergunning. De prijs is gebaseerd op hoeveel auto’s er rondrijden in het land. Als er minder auto’s zijn is er weer meer ruimte voor vergunningen. En dan zakt de prijs voor een vergunning. Het kan dus zomaar zijn dat je buurman enkele jaren geleden 20.000 euro heeft betaald voor een vergunning voor de komende 10 jaar.

Met de vergunning, bekend als het certificate of entitlement-systeem (COE), ben je er nog niet. Auto’s zijn ook nog eens behoorlijk aan de prijs in het land. Een Tesla Model 3 of een Toyota Camry is vele tienduizenden euro’s duurder in vergelijking met Nederland. Hoe luxer of exotischer de auto, hoe hoger de prijs. Een Audi A8 kost omgerekend 300.000 euro, wat bizar is natuurlijk.

