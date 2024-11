Gewicht BMW M-modellen blijft nog langer enorm

BMW M legt de nadruk op rijplezier, maar gewicht verlagen wordt helaas niet de eerste prioriteit.

Auto’s worden zwaarder, da’s logisch. Eigenlijk was het al knotsgek dat de ooit zo lichtgewicht BMW M3 in 2024 gewoon 1.750 kg op de weegschaal zet. En dan zat de M5 met 1.900 kg daar nog boven. Met de G90 maakte BMW het, we kennen het verhaal allemaal, wel heel bont: die weegt 2.435 kg. Iets met accu’s en zo. Frank van Meel, baas van BMW M, kan helaas niet beloven dat dit anders gaat worden. Sterker nog: de BMW M-EV gaat ook retezwaar worden.

BMW M3 EV

Van Meel doet namelijk meer details uit de doeken tegen Autocar. Voordat we in de gewichtskwestie duiken, eerst even dit. Zoals bekend komen er twee nieuwe M3’s. Een evolutie van de huidige G8x (waarschijnlijk ‘G84’ geheten) met een niet-PHEV 3.0 zes-in-lijn. Daarnaast komt de invalshoek van BMW M op het Neue Klasse-platform met een nieuwe M3 als BEV (codenaam ZA0). Van Meel bevestigt niet hoe dit tweetal naamtechnisch gescheiden wordt, want ‘M3 is een belofte, geen naam’. Toch heeft BMW de naam ‘iM3’ geregistreerd. Maar het lijkt erop dat ze wellicht allebei M3 gaan heten, met een kleine verandering (denk aan de Mercedes ‘G 580 with EQ Performance’).

Zwaarlijvig

Goed, de elektrische M3 dus. Van Meel bevestigt dat gewicht een uitdaging is. Ook zegt de grote baas dat je niet moet verwachten dat de M3 als EV even zwaar als de benzineversie wordt. EV’s worden zwaarder, punt. Volgens hem moet het totdat de infrastructuur beter inspeelt op EV’s. Zo lang je niet kan garanderen dat er overal laadpunten staan, moet je inspelen op het feit dat een EV soms honderden kilometers aan één moet kunnen rijden. En dat betekent grote accu’s. Van Meel zegt dat het altijd zo gaat met technologie. Toen men van de baksteen-Nokia’s naar iPhones ging, was ook de accuduur ineens niet meerdere dagen maar een halve dag. Die technologie ontwikkelt, zo lang je maar producten aanbiedt die de ontwikkelingen de moeite waard maken, meent Van Meel.

Gewicht sturen

Maar goed, gewicht is gewicht. Dat een auto met een hoger standaardgewicht moeilijker een bocht om gaat is natuurkunde. Toch zegt Van Meel dat de elektrische M3 zeker ‘zal sturen als een M’. Het gewicht ligt natuurlijk laag, vanwege het accupakket in de vloer. Een beetje waarom je een koolstofvezel dak op een M3 CSL kreeg. Los van dat krijgt de M3 EV vier elektromotoren: voor elk wiel één. Dit zorgt ervoor dat BMW, net als andere merken, een torque vectoring-systeem kan toepassen. BMW zegt dat de combinatie tussen deze motoren en een supercomputer voor geweldige resultaten zorgt. Voor de Neue Klasse noemt BMW het alomvattende systeem “Hand of God”, maar Van Meel en co. hebben voor M de term “Heart of Joy” in leven geroepen. Kortom: de M3 EV mag dan zwaar zijn, maar qua rijgevoel moet ‘ie helemaal niet zo zwaar aanvoelen. Ja, ja.

We gaan het zien. In 2026 zouden we al kennis mogen maken met de eerste levenstekenen van de BMW M3 en M3 EV (of iM3).