Kijk, 2022 wordt een topjaar voor verstandige youngtimers!

Het is weer zo ver! We nemen alle verstandige youngtimers van 2022 met je door.

Buiten wordt het alweer kouder, de dagen worden korter en alle lockdown-maatregelen lijken weer terug te keren. Dat betekent dat er ook een nieuw jaar aankomt. Dat betekent weer een zwik auto’s die in aanmerking komen voor de youngtimer-regeling.

Ondanks dat we in moeilijke tijden leven en milieuvriendelijke auto’s erg belangrijk zijn, is er nog altijd een youngtimer-regeling. Het idee is simpel, als jij een youngtimer op de zaak rijdt, betaal je een ander bijtellingspercentage. Deze bedraagt 35% (hoger dus), maar wel over de dagwaarde van de auto. Natuurlijk, je zit nog met de BTW-correctie en wat andere dingetjes waardoor het uiteindelijk niet spotgoedkoop is.

We beginnen met de eerste serie verstandige youngtimers auto’s die 15 jaar oud worden in 2022:

Dacia Logan MCV

Wat is het?

De nuchterste auto die je in Nederland kunt kopen.

Wat is er zo bijzonder aan?

Alles in de auto is zo goedkoop mogelijk. Maar het is met een verfrissende eerlijkheid gedaan. Daarbij is de Dacia dusdanig ontworpen dat je wel een hele grote luxe hebt: ruimte. De Logan MCV is serieus ruim en mede daardoor erg praktisch.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Wie dit zinnetje met interesse leest om er eentje te kopen (als Youngtimer!), weet al welke motor het beste op LPG loopt. Als je toch voor goedkoop gaat, dan kun je beter echt gaan geld besparen, nietwaar?

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Dat weet je waarschijnlijk ook al. Je weet dat je minimaal 3.000 euro moet meenemen, maar gaat gewoon 2.000 bieden, toch?

Skoda Fabia (5J)

Wat is het?

Een Skoda Fabia. Een kleine hatchback uit Tsjechië. Een keurige volwassen B-segment hatchback voor de kleine portemonnee.

Wat is er zo bijzonder aan?

Ondanks de frisse looks stond de auto op hetzelfde platform als zijn voorganger. Waar je in een Dacia écht het gevoel hebt in een goedkope auto te rijden (wat ook zo is), valt dat in de Fabia heel erg mee.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De Fabia 1.9 TDI voor de veelrijder die allergisch is voor binnensteden. Alle driecilinders moet je ontwijken. De atmosferische 1.4 en 1.6 motoren zijn namelijk prima en te prefereren boven de latere TFSI’s qua betrouwbaarheid.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Niet meer dan 4.000 euro voor betalen. Dat zou zonde zijn.

Fiat 500 (312)

Wat is het?

Een kleine driedeurs hatchback op basis van de Fiat Panda. In plaats van een zo praktisch mogelijk koetswerk, heeft de 500 een zo leuk mogelijk koetswerk. Daarnaast heeft de 500 een aandoenlijk interieur. Het is een voordelig alternatief op een Mini. Niet alleen qua verbruik, verzekering en MRB, maar ook qua onderhoud. Fiat 500’s zijn stiekem best goed gebouwd.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het model wordt nog steeds verkocht! Natuurlijk, dat ligt ook aan de krankzinnige modelstrategie van Fiat. Maar in het geval van de 500 hebben ze een puntje. Dat model voldoet nog steeds behoorlijk goed aan wat je mag verwachten van een kleine chique A-segmenter.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De 1.4. De 1.2 is leuk als stadsauto en/of 2e auto. De 1.4 met 100 pk is bijna vlot te noemen. De diesel is superzuinig, maar overbodig. Als je veel kilometers maakt, zoek dan een Punto of Bravo.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Het begint bij zo’n 4.500 euro voor een 1.4 met 125.000 op de klok. Daaronder vind je kalere 500’s met meer kilometers en een 1.2.

Ford Mondeo

Wat is het?

De derde generatie Ford Mondeo. Een D-segmenter van Ford die je kon krijgen als sedan, liftback of stationwagon. Een grote lap auto voor een bescheiden bedrag. Echt een topkeuze voor mensen die zoeken naar verstandige youngtimers.

Wat is er zo bijzonder aan?

Nuchter beschouwd zijn het topauto’s. Ze zijn erg ruim, sturen uit de kunst, zijn compleet uitgerust en betaalbaar. Met name het feit dat het zo lekker rijdt is een reden om er eentje te verkiezen boven de concurrentie.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Vermijd de diesels, die zijn niet bovengemiddeld betrouwbaar. De 2.0 benzine met 145 pk is op zich prima, maar niet bijzonder. De 2.5T (van Volvo origine) met 220 pk is het leukst. De 2.3 Ghia is stiekem ook een erg fijne versie.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Zo’n 7.000 euro voor een 2.5T met 150.000 op de klok.

Mazda CX-7 (ER)

Wat is het?

Een crossover van Mazda. De eerste crossover van Mazda (Tribute) was zijn tijd vooruit, maar bijzonder slaapverwekkend. De CX-7 leek wel 2 generaties moderner te zijn

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een echte rijders crossover. Zie het als een budget-Porsche Cayenne Turbo. De Mazda CX-7 is vlot en stuurt voor het type auto bijzonder strak. Het zijn praktische, betrouwbare en verstandige youngtimers bovendien.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er is er maar eentje! De Mazda CX-7 heeft altijd een 2.3 DISI Turbo met 260 pk, een motor die we ook kennen uit de Mazda 3 MPS en Mazda 6 MPS. Een handbak en vierwielaandrijving is ook altijd standaard.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Voor 8 mille vind je een exemplaar met zo’n anderhalve ton op de klok.

Mercedes-Benz C-Klasse (W204)

Wat is het?

De derde generatie C-Klasse en de vierde D-segment auto van Mercedes. Waar de vorige generaties in eerste instantie comfortabel waren, is de W204 een stuk strakker zonder oncomfortabel te zijn. Het is tevens de laatste generatie C-Klasse met viercilinder kompressor-motoren en de laatste met atmosferische zescilinders.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het zijn hele fijne auto’s. Nog altijd. Kwalitatief zijn ze ook een stuk beter dan de voorganger (W203).

Welke uitvoering moet ik nemen?

Originaliteit staat voorop. Alles dat ‘C63 uitgevoerd’ is, is knakig. Onze tip is een nette zescilinder automaat, de C280 is meer dan voldoende. Als je veel rijdt, zijn de diesels zeer puik, de C220 CDI biedt alles wat je maar nodig hebt.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Een mooi V6 kost nog altijd 10 tot 15 mille. Een C220 CDI met wat kilometers heb je voor de helft.

Volvo V70

Wat is het?

De ultieme Youngtimer der youngtimers! Een icoon op wielen en in Nederland een legendarische stationwagon. V70’s zijn het schoolvoorbeeld van verstandige youngtimers.

Wat is er zo bijzonder aan?

Deze Volvo is gebaseerd op een Ford Mondeo. Het is derde generatie en meteen ook de laatste. In tegenstelling tot wat sommige Duitse collega’s proberen, heeft deze auto nul sportieve pretenties of eigenschappen.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De V70 D5 past het beste bij de auto, de 2.5T is een typische Volvo-motor. De 3.2 en T6 zijn overkill en vrij lastig om aan te sleutelen.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Vanaf 10 mille beginnen de vijfcilinders met minder dan 2 ton op de klok.

Audi A5 (8T3, B8)

Wat is het?

Een bijzonder fraaie tweedeurs vierdeurs coupé van Audi. Volgens zijn ontwerper (Walter da Silva) de mooiste auto die hij ooit heeft ontworpen. De basis komt van de A4, wat je ook ziet aan het interieur.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het model is nauwelijks verouderd. De huidige generatie lijkt er sprekend op. Ook het interieur is nog heel erg up-to-date, eigenlijk. Natuurlijk, het infotainment-display is te klein maar verder kom je niet veel te kort.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De A5 3.0 TDI quattro is de fijnste motor en past het beste bij de auto. Ook het meest betrouwbaar. Wat dat betreft zijn de dikke diesels de meest verstandige youngtimers. Qua verzekering en MRB is de 2.0 TFSI het fijnst, maar let wel op de olieschraapveren (meeste zijn nu wel gefixt, anders doorzoeken)

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Ongeveer 12 mille voor een eenvoudige viercilinder, de zescilinders met lage kilometers ‘doen’ nog 15-20 mille. Zelf importeren loont.

BMW 3 Serie Cabrio (E93)

Wat is het?

De eerste BMW met stalen klapdak. Dat was een zeer gewaagde move, want de 3 Serie Cabrio is de belangrijkste cabriolet in het gamma van BMW. De auto is gebaseerd op de 3 Serie Coupé, die weer op de sedan is gebaseerd. Het uiterlijk is wel afwijkend van de sedan met een andere voor- en achterzijde. Het interieur is wel uniek.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is de laatste BMW 3 Serie Cabriolet. Ook de laatste generatie met atmosferische zescilinder motoren. Voor het eerst was er ook een 335i (N54 met twee turbo’s) mogelijk. Oh ja, de auto is dik 250 kilogram zwaarder dan de coupé én minder stijf. Beide nadelen voel je behoorlijk tijdens het rijden.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Een 325i is precies wat je nodig hebt. Klinkt voortreffelijk en is niet vooruit te fikken. De sterkere modellen voegen weinig toe, de 320i is te zwak, onbetrouwbaar en nauwelijks zuiniger. Oh wacht, de 330d is de beste keuze, stiekem. Met een ZF automaat. Vermijd het M Sport-pakket en zoek een Individual of andere ouwe-lullen-uitvoering. Dan worden ze het beste oud.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Probeer er eentje uit Duitsland te pikken voor zo’n 10 mille met niet al te veel kilometers. Een 320i vind je voor minder, een nette 335i kan nog 15 tot 20 mille kosten.