Dit is de meest verschrikkelijke vakantieauto ooit

Althans, het is heel erg afhankelijk van je definitie van vakantie.

Tuning is iets wat niet alle autoliefhebbers begrijpen. Waarom zou je in hemelsnaam gaan tornen aan een origineel ontwerp? Zowel in optische als technische zin is het toch zeker niet altijd een verbetering. Zeker niet als je kijkt wat voor gedrochten er soms voor geschoteld worden door de heren tuners uit binnen- en buitenland.

De reden daarvoor is eigenlijk vrij simpel. Een tuner maakt een model en monteert daar alle extra onderdelen op. Niet om juist die uitvoering veel te verkopen, maar als showmodel. Dan kunnen ze elk onderdeel uitlichten met een demo-auto. Vervolgens worden 99% van de onderdelen los gekocht. Een spoilertje, uitlaat, setje wielen en bumper worden zelden in een set verkocht.

Maar wij blijven die showmodellen dan? Welnu, we hebben er eentje gevonden. Het is een 19 jaar oude Fiat Punto. Normaliter gaan die enkel voor de oud ijzerprijs van de hand, maar dit exemplaar moet 12.500 euro kosten. Dat komt omdat het een wel heel bijzondere Punto is, het is namelijk de Novitec Punto X-One X-Treme. Novitec was vroeger tuner van Fiat, Alfa Romeo en Lancia, voordat men erachter kwam dat er meer geld was te verdienen met het tunen van Ferrari’s.

De Punto heeft werkelijk alle mogelijke accessoires gekregen. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook in het interieur. De blauwe schicht is zelfs voorzien van racekuipen en een rolkooi. Is het dan allemaal show? Nee, zeker niet. Novitec doet ook mechanische aanpassingen aan Fiats, dus de motor is flink onder handen genomen. Dit is de Novitec Punto X-Treme, die is gebaseerd op de Novitec Punto X-One, wat in basis een Punto HGT is met compressorkit. De X-Treme was het paradepaardje van Novitec om te kunnen laten zien wat ze in huis hadden.

Er zijn wat aanpassingen gedaan, waaronder NOS-injectie. Het maximum vermogen van de Punto bedraagt maar liefst 312 pk. In een oude Punto! De 0-100 km/u sprint stelt met 5,4 seconden niet zo heel veel voor, want de Punto heeft moeite om alle 312 paarden goed op de weg te krijgen. Eenmaal op de Autobahn kun je bijna iedereen het snot voor de ogen rijden. De Punto X-Treme van Novitec weegt namelijk zo’n 1.060 kg. Er is destijds voor zo’n 70.000 euro aan verspijkerd, maar voor 12.500 euro is deze bijzondere hot hatch van jou. De advertentie kun je HIER bekijken.