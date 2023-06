Dit is de meest waardevaste kleur voor een occasion

Met een witte blijf je zitten! Dat is het oude adagium, maar wat is de meest waardevaste kleur voor een okazie?

Een geschikte kleur uitzoeken voor een auto is nog niet eens zo heel makkelijk. Er zijn meerdere tinten grijs, zwart, zilver en wit waar je uit kan kiezen. Heel af en toe probeert een fabrikant het gewoon en doen ze één of twee leuke kleuren erbij. Die vervolgens door niemand worden besteld.

Een Audi A5 in Districtgroen of een BMW 3 Serie in Avonturijnrood ziet er schitterend uit, maar we gaan liever voor een grijze met een sportpakketje. Nu valt er wel wat voor te zeggen, want in verband met de restwaarde is het namelijk best verstandig om zo’n saaie tint te kiezen. Een grijze of zwarte auto laat zich nu eenmaal makkelijk verkopen. Althans, dat dachten wij altijd.

En de meest waardevaste kleur is…

Maar wat blijkt, dat is helemaal niet het geval! Dat is de uitkomst van een omvangrijk onderzoek van I See Cars. Van Augustus 2022 tot mei 2023 zijn de prijzen van alle occasions vanaf 2020 onderzocht. Het gaat om 1.600.000 auto’s die te koop stonden in de VS, dus een flink aantal. De meest waardevaste kleur is… Geel! Gemiddeld schrijven auto’s in drie jaar tijd 22,5% af (adviesprijs naar occasionprijs, dus niet inruil!), maar bij geel is dat 12,5%.

Bijzonder is ook de nummer 2, want dat is namelijk beige. Wie had dat gedacht? Wij niet, in elk geval. Nu komt beige niet zo heel erg veel voor, maar ook hier is de afschrijving beperkt 18,5%.

En de ‘populaire’ tinten dan?

Maar hoe staat het dan met de populaire kleuren? Wit staat op nummer 6 (21,9%), grijs op 8 (22,5%), zilver op 10 (23,2%) en zwart op 11 (23,9%). Er is ook gekeken naar de combinatie van kleuren op verschillende carrosserievormen. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat geel vooral populair is voor coupés en cabriolets. Beige en bruin zijn juist weer heel geschikt voor MPV’s.

Hebben wij hier een verklaring voor, met de nodige nuance? Een klein beetje, misschien. De gele auto’s die in trek zijn, betreffen over het algemeen sportwagens, die sowieso al waardevast zijn. Daarbij is het een zeldzame tint. In het geval van beige MPV’s kunnen we het ook begrijpen, want het is de meest praktische kleur en ook hier geldt: relatief zeldzaam. We zijn in elk geval blij dat we kunnen zeggen: als je een verstandige keuze wil maken, koop een gele sportwagen!