Ga Porsche pesten met deze snelle M3 Touring

Ja, een snelle M3 Touring. Om het maar even duidelijk te maken.

De BMW M3 van de huidige generatie lijkt een klassieker te gaan worden. Het is de laatste M-auto zonder elektrische aandrijving. De grootste concurrent – De Mercedes-AMG C63 heeft namelijk een viercilinder met elektromotoren. Want waar die viercilinder behoorlijk op zijn ‘max’ lijkt te zitten qua vermogensafgifte, is er bij de S58B30 nog een behoorlijke marge.

Vandaag is het het Zwitserse Dähler Competition die dat bewijst. Het gaat in dit geval om een BMW M3 Touring die ze onder handen hebben genomen. Ze zijn vrij subtiel te werk gegaan. Nu is Dähler, in tegenstelling to Mansory, Kahn of AC Schnitzer, vrij ingetogen.

120 pk extra

De uiterlijke wijzigingen van deze snelle M3 Touring zijn uiteraard smaakgebonden. De auto is minder ‘in your face’ dan dit exemplaar van Manhart, bijvoorbeeld. Oh, en je moet die stickers even wegdenken.

De gesmede velgen zijn 21 inch groot. Geen hoogteset ditmaal, maar gewoon rondom. Eromheen liggen Michelin Pilot Sport 4S-banden. Tevens is er een driedelige koolstofvezel frontsplitter. Moedig, om zo’n duur materiaal te kiezen voor een carrosseriedeel dat geregeld een drempel kan raken.

De motor is voorzien van een externe module. Dit heeft een paar voordelen. Je kan ‘m namelijk aan het einde van de rit eraf halen en doorverkopen. Ook lekker voor de restwaarde. Het resultaat is enorm veel extra vermogen, want volgens Dähler krijg je ongeveer 120 pk aan de wielen extra. In totaal komt het vermogen (op de krukas) namelijk uit op 612 pk en het koppel op 750 Nm.

Hoe snel is deze snelle M3 Touring?

Nu klinkt het niet extreem, maar Dähler belooft dat de motor net zo dociel is als vanuit de fabriek. Ook kun je er met een gerust eind mee blaffen op de Autobahn zonder dat het blok in de soep loopt én je krijgt 3 jaar garantie. Van 0-100 km/u accelereren duurt nu slechts 3,2 seconden.

Over de topsnelheid wordt met geen woord gerept, maar standaard loopt een M3 (zonder begrenzer) al met gemak 300 km/u, dus het is louter van academische waarde. We weten 100% zeker dat je heerlijk Porsches kunt pesten op de Autobahn.

Waar je wel altijd lol van hebt, is het sportuilaatsysteem. Die moet er namelijk voor zorgen dat er net wat meer kabaal uit de vier stortkokers komt. Je kunt ervoor kiezen om eentje te laten monteren mét of zonder OPF. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen bij de Zwitserse BMW-specialisten.