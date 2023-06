Skoda Kodiaq plug-in hybride: 100 kilometer elektrisch

De vernieuwde Skoda Kodiaq zal ook als een plug-in hybride komen en kan wel tot 100 kilometer elektrisch rijden.

Skoda heeft vandaag een nieuwe generatie van de Kodiaq aangekondigd. De grote SUV zal weer plaats bieden aan 7 personen en het design is aangescherpt. De auto biedt meer ruimte, dankzij het nieuwe interieur en de inrichting daarvan. Belangrijkste nieuws is echter dat de auto ook als mild-hybride én als plug-in hybride zal komen.

Skoda Kodiaq als plug-in hybride

Een grote auto drinkt altijd zoveel brandstof. Toch vervelend als je weer met het voetbalelftal van je zoon door het land moet rijden voor de volgende wedstrijd. Dan is de nieuwe Kodiaq misschien wel wat voor jou.

De PHEV kan wel tot 100 kilometer elektrisch rijden. Je kunt hem bestellen als 204 pk sterke plug-in hybride. Deze komt in de markt als een 1.5 TSI iV. Er zit een 25,7 kWh-accu dat de elektrische actieradius mogelijk maakt. Opladen doe je via openbare laadpunten tot 11 kW (als je ze kan vinden) of via wallboxes. Snelladen kan tot 50 kW, wat je steeds vaker ziet op PHEVs.

Wat verder nieuw is, is dat de auto ook met mild-hybridetechnologie komt. Dit in combinatie met de nieuwste generatie cilinderuitschakeling (ACT+). De Kodiaq 1.5 mHEV levert een vermogen van 150 pk.

Design vernieuwde Skoda Kodiaq

Van de afbeeldingen moeten we het niet hebben. De auto is nog gecamoufleerd. Echter, we weten wel dat de nieuwe Kodiaq een goede zes centimeter langer zal worden (1,86 meter breed, 1,66 meter hoog, 4,76 meter lang en een wielbasis van 2,79 meter).

Een forse jongen dus en met de nieuwe krachtigere grill zal het een uitgesproken look krijgen. Natuurlijk met full-LED matrixkoplampen. De hoofdruimte is toegenomen met 15 mm, ideaal voor ons lange Nederlanders. Wil je echt de vader van de dag zijn, dan kies je voor de nieuwe 20 inch velgen. Lekker patserig, ik zou er voor gaan!

Interieur

Ja, dat is compleet nieuw. De bediening van de transmissie (DSG, dat standaard is) zit vanaf nu op de stuurkolom. Even wennen, maar het maakt de middenconsole lekker opgeruimd. Althans, daar gaan we vanuit. Afbeeldingen hebben we ervan nog niet gezien.

Verder krijgt de auto standaard een 10,25 inch Virtual Cockpit en een nieuw, centraal geplaatst touchdisplay met een diameter van 12,9 inch. Gelukkig zijn er nog draai- en drukknoppen, niet alles gaat dus digitaal. De bagageruimte neemt toe tot 910 liter, bij het vorige model was dit 75 liter minder.

Onthulling

De officiële onthulling zal in oktober 2023 zijn, nog even wachten dus. De nieuwe Skoda Kodiaq zal in het voorjaar van 2024 leverbaar zijn in ons land, dan zullen ook de prijzen en verdere specs bekend worden.