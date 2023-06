Dit is de Mercedes Vision One-Eleven, met gullwing deuren!

Kennen we de Mercedes C111 nog? Mercedes presenteert nu een ode aan dit legendarische prototype.

De jaren ’70 heeft een aantal übercoole concept cars en prototypes voortgebracht, die er vandaag de dag nog steeds modern uitzien. Een daarvan was de Mercedes C111, met zijn kenmerkende goudoranje kleur. Dit was niet zomaar een auto die mooi moest zijn op een beurs, maar een prototype waarmee Mercedes allerlei experimenten uitvoerde.

Een halve eeuw later brengt Mercedes nu een hommage uit aan deze auto, met de Vision One-Eleven. Qua vorm is het een hele andere auto, maar de neus en de achterkant zijn overduidelijk geïnspireerd op de C111. De kleur en de Gullwing-deuren maken eveneens een rentree, maar de klapkoplampen heeft Mercedes in de jaren ’70 gelaten. Toch jammer.

Er was overigens niet één C111, er waren verschillende versies, met andere koetswerken en andere motoren. De C111 kreeg eerst een Wankelmotor en vervolgens een vijf-in-lijn turbodiesel en een V8. Het zal je niet verbazen dat de Vision One-Eleven weer een andere kant op gaat qua aandrijflijn. Je raadt het goed, deze concept car is elektrisch.

Toch is ook de aandrijflijn van de Vision One-Eleven wat bijzonders. Waar bijna alle EV’s een zogenaamde radiale fluxmotor hebben, heeft deze auto een axiale fluxmotor. Die is lichter, compacter én krachtiger. Deze motor is ontwikkeld door het Britse YASA, wat in 2021 werd overgenomen door Mercedes.

Van de accu is ook werk gemaakt: dit is een “vloeistofgekoelde cilindrische celaccu met een op de Formule 1 geïnspireerde celchemie.” Klinkt indrukwekkend. Mercedes maakt het overigens nog niet concreet door specificaties te noemen. Maakt ook niet uit, want dit zegt toch niks bij een concept car.

Of we de flux capacitor axiale fluxmotor en de vloeistofgekoelde cilindrische cellen terug gaan zien op een productieauto? Dat is maar de vraag. De Wankelmotor en de vijf-in-lijn turbodiesel van de C111 hebben we immers ook nooit in productie zien gaan.

De Mercedes C111 is überhaupt niet in productie gegaan, wat toch jammer blijft. Het blijft namelijk een hoogstandje qua design, ongeacht de techniek. De C111 spreekt na 50 jaar nog steeds tot de verbeelding. Laten we eerlijk zijn: deze Mercedes Vision One-Eleven is iedereen over vijftig jaar al lang vergeten.