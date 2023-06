Nóg een elektrische cross-over: dit is de Nio EL6

Is er nog ruimte voor een nieuwe elektrische cross-over? Volgens Nio wel.

Sommige nieuwe merken hebben jarenlang maar één of twee modellen in de showroom staan, maar de Chinese start-ups laten er geen gras over groeien. Nio introduceert nu in één klap twee nieuwe modellen in Nederland. We schreven vanavond al over de ET5 Touring (jazeker, een elektrische stationwagen), maar Nio lanceert vandaag ook de EL6.

De EL6 werd in China al in april onthuld, maar dan als ES6. Omdat Audi echter nogal moeilijk deed over die naam (het zou teveel lijken op S6), heeft Nio dus een andere naam bedacht. Ook al heeft de European Union Intellectual Property Office geoordeeld dat de naam niet verwarrend is.

Nio heeft geen zin in gezeik, dus de auto heet bij ons EL6. Klaar, basta. De EL6 is een cross-over die wordt gepositioneerd onder de EL7 (die er vrijwel hetzelfde uitziet). Dat betekent niet dat het een compact model is. Met een lengte van 4,85 meter is de EL6 alsnog een flinke jongen, die qua formaat vergelijkbaar is met de Mercedes EQE SUV.

De Nio EL6 heeft standaard twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. De motoren zijn goed voor 489 pk en 700 Nm aan koppel. Qua accupakketten heb je dezelfde keuze als bij alle andere Nio’s: je mag kiezen tussen 75 kWh en 100 kWh. De officiële WLTP-cijfers zijn nog niet bekend, maar met de grootste accu heb je naar schatting 529 km range.

Wil je graag een Nio EL6 bestellen? Dat kan per direct. We zullen ook de prijs nog even vermelden: voor deze elektrische cross-over ben je minstens €55.900 kwijt. Let wel: dit is de prijs zónder accu. Die moet je erbij huren voor €169 of €289 per maand, afhankelijk van het accupakket dat je kiest. De eerste exemplaren worden als het goed is in november geleverd.