Waarde-oordelen geven we niet zo snel bij het immer objectieve Autoblog. Behalve deze keer. Want dit is de mooiste Porsche 992 van Marktplaats. Punt.

Niets zo verschillend als smaak. Wat de een spuuglelijk vindt, kan door de ander weer bloedmooi worden gevonden. Voorbeeldje; ik vind de BMW i3 oprecht een mooie auto. Niet alleen qua techniek en rij-eigenschappen, maar ook qua uiterlijk. Maar ik ben daar volgens mij vrijwel de enige in.

Of de Tesla Cybertruck. Geniaal ding, hartstikke mooi ook, in mijn ogen dan. Maar als ik het waag dat hardop uit te spreken, word ik niet alleen gelyncht, ik word ook bespot, besmuikt en uitgemaakt voor betoeterd.

Daarom is het nog wat om met de boude uitsprak “Dit is de mooiste Porsche 992 van Marktplaats” te komen. Maar we doen het toch.

Omdat het nou eenmaal zo is.

Van deze Porsche 992 is er maar eentje. Helaas

We hebben het hier namelijk over een 992 Targa, wat sowieso al de mooiste uitvoering is, maar dan ook nog eens in een erg speciale kleur. Sterker, de kleur is zelfs zó speciaal, dat je ervoor bij PTS langs moest om hem te kunnen bestelen. Oh ja, PTS staat voor Paint to Sample, hoe dat werkt kun je HIER zien.

De eerste eigenaar koos voor Jet Green Metallic en dat was een goede keuze. Zeker in combinatie met het crème lederen Porsche Manufakturer Interieur. Zelden een combinatie gezien die een Porsche 992 zoveel goed deed. En helemaal leuk, volgens de verkoper is er slechts 1 exemplaar wereldwijd in deze kleurencombinatie uitgevoerd.

Je rijdt dus niet alleen in iets moois, maar je bent ook nog eens lekker uniek. En dat staat gewoon op Marktplaats!

Ook helaas, het is geen goedkope Porsche

Het jammere altijd aan zulke mooie dingen, is de prijs. Nee, je betaalt er niet zoveel voor als de Porsches die we gisteren behandelden, maar alsnog ben je een hoop centen kwijt. De verkoper vraagt voor deze Porsche 992 Targa het lieve sommetje van € 254.900,00. Auw.

Daarvoor krijg je dus zoals gezegd de mooiste Porsche 992 van Marktplaats, die ook nog maar eens net 10.000 kilometer op de teller heeft. En aangezien er maar 1 exemplaar van deze auto bestaat, zal hij ook niet schrikbarend minder waard worden, mits je er niet te veel kilometers mee maakt.

Kortom, de absolute droom 992. Op 1 kleinigheidje na, want we moeten iets te zeuren overhouden. Haal die zwarte velgen eraf en vervang ze voor iets moois van ongespoten aluminium.

Dan heb je écht de mooiste Porsche 992 Targa die er is, en niet alleen van Marktplaats…