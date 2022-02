Ferrari presenteert het nieuwste wapen, de F1-75

Met die F1-75 moet Ferrari dan eindelijk weer eens aansluiting gaan vinden met de top van het veld. Of dat gaat lukken? Ach, er zijn wel gekkere dingen gebeurd.

Eindelijk weer een grootmacht binnen de Formule 1 die de nieuwe bolide voor het seizoen 2022 presenteert. Vandaag was het de beurt aan Ferrari en dat team hoopt met de nieuwe F1-75 eindelijk weer eens vooraan mee te gaan doen.

E dat zou natuurlijk best kunnen, zelfs zonder vals te spelen. Er is voor dit jaar natuurlijk zo veel veranderd aan de auto’s, dat de kaarten zomaar opnieuw geschud kunnen zijn. Niemand die het nu al weet, maar dromen mag altijd. Zelfs als je Ferrari bent.

De Ferrari F1-75 is vooral heel erg rood

Dat is het eerste dat opvalt aan de nieuwe Ferrari F1-75. Hij is rood. Gelukkig maar, want dat hoort ook zo bij een Ferrari, zeker op de racebaan. Maar buiten dat valt er ook genoeg nieuws aan de auto te ontdekken.

Natuurlijk staat ook deze auto op de nieuwe 18 inch velgen, zoals alle auto’s komend jaar. En natuurlijk zijn de vleugels ook anders dan de voorgaande jaren, maar dat is ook geen verrassing.

Wat wél een verrassing is, is de vorm van de neus. Die is veel puntiger dan die van zijn -nu al onthulde- concurrenten. Daarnaast vallen de sidepods ook op. Die zijn vrij breed en hebben aan de bovenkant een soort sleuven waar de rijwind doorheen zou moeten gaan.

Gaat het dit jaar dan wel lukken?

Aan de voorbereiding kan het in elk geval niet liggen. Ferrari is al geruime tijd bezig om de nieuwe F1-75 te ontwikkelen. Sterker, de auto van vorig jaar werd niet of nauwelijks doorontwikkeld, de tijd die dat kostte kon beter in de nieuwe auto gestopt worden.

Het enige dat vorig jaar echt nieuw was, was de motor. Die kreeg halverwege het seizoen een upgrade. Maar zelfs daarover werd gezegd dat dit een voorbereiding was voor deze F1-75. Het is ze er dus alles aan gelegen om te slagen, lijkt het.

