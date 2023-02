Mustang Mach-e krijgt dit jaar goedkopere accu’s á la Tesla

Ford gaat nog dit jaar LFP-accu’s gebruiken en dat betekent: de Mustang Mach-e wordt goedkoper.

Ford maakte onlangs de Mustang Mach-e goedkoper in de VS, als reactie op Tesla. Daar hebben wij in Europa alleen geen reet aan. Toch is er nu ook goed nieuws voor ons als Europeanen. Als het goed is wordt de Mustang Mach-e ook in onze contreien goedkoper, en niet zomaar als tijdelijke stunt.

Wat gaat Ford namelijk doen? De Mustang Mach-e krijgt een nieuw type accu’s. Het gaat om LFP accu’s. LFP staat voor lithium-ijzer-fosfaat. Tesla stapte eerder al over op dit soort accu’s voor hun instappers (de Model 3 en Model Y Standard Range).

Een van de grote voordelen van LFP-accu’s is dat nikkel en kobalt niet tot de ingrediënten behoren. Dat zijn precies de grondstoffen die normale lithium-ion accu’s zo duur maken. Bovendien gaan LFP-accu’s langer mee. Het nadeel is alleen dat de capaciteit kleiner is.

Ford ziet de voordelen van zo’n lithium-ijzer-fosfaat-accu wel in en gaat deze daarom op grote schaal gebruiken. Ze gaan er zelfs een hele fabriek voor uit de grond stampen in Michigan.

We hoeven niet te wachten tot deze fabriek er staat. De Mustang Mach-e wordt namelijk dit jaar nog uitgerust met de nieuwe LFP-accu’s. Naast de Mach-e zullen ook de F-150 Lightning en diverse toekomstige modellen deze batterijen krijgen.

De nieuwe accu’s worden waarschijnlijk gebruikt voor de instapversie van de Mustang Mach-e. Wat dit met de prijs gaat doen is nog niet bekend. Ford geeft wel aan dat ze hiermee EV’s betaalbaarder willen maken, dus het gaat er niet alleen om dat ze zelf meer winst pakken.