Hier, de nieuwe BMW 330e iPerformance

Je kunt met deze nieuwe plug-in hybride verder rijden in vergelijking met zijn voorganger.

Met de nieuwe BMW 3 Serie keert ook de 330e weer terug. Het uitgaande model was een populaire auto in ons land, maar dat had te maken met de gunstige belastingregels die toen nog golden. Voor de nieuwe BMW 330e mag de volle 22 procent bijtelling betaald worden. Ondanks het feit dat de plug-in hybride technisch beter is geworden, zullen de verkopen in schril contrast komen te staan met de vorige 330e.

De basis is hetzelfde gebleven. Dit betekent een tweeliter viercilinder, gekoppeld aan een elektromotor van 65 kW. Het systeemvermogen komt uit op 252 pk, gekoppeld aan een achttraps automaat. Nieuw is de komst van de XtraBoost, waardoor de auto dankzij de elektropower tijdelijk 292 pk kan leveren. De nieuwe 330e doet de sprint naar de honderd in zes (-0,1) seconden. Het is mogelijk om 60 kilometer elektrisch te rijden. Dat is 21 kilometer meer in vergelijking met zijn voorganger.

De nieuwe BMW 330e iPerformance staat vanaf de zomer 2019 bij de Europese dealer. Een jaar later komt de plug-in hybride ook in de Verenigde Staten op de markt.