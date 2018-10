Dit krijg je allemaal bij de nieuwe Kia Optima

Kia heeft een goeie deal voor je.

We hebben het over de Kia Optima Sportswagon. Deze term staat voor een stationwagen en ja, de auto heeft tevens een sportief uiterlijk. De designers bij Kia hebben wat mij betreft zeer puik werk afgeleverd. De Optima en de Optima Sportswagon zijn qua uiterlijk twee loepzuivere schoten in de roos. Het is dan ook geen toeval dat dit model de iF Design Award voor Product Design in de wacht sleepte.

Kia biedt de Optima Sportswagon nu aan met een zeer rijke standaarduitrusting. Draadloos je telefoon opladen, snelheidsbordenherkenning, rijbaanassistentie, vermoeidheidsherkenning, stemcommando, automatische achterklep, parkeer- en regensensoren: het zit er allemaal standaard op! En dan vergeten we nog bijna het Harman/Kardon™ geluidssysteem.

De auto komt tevens standaard met DCT7 automaat en panorama schuif-/kanteldak. Via het standaard 8 inch grote navigatiesysteem krijg je zeven jaar lang gratis kaart-updates van Kia. Ook niet onbelangrijk!

Maar goed, wellicht het belangrijkste argument: value for money. Hoewel de Optima Sportswagon technisch en esthetisch dik in orde is, betaal je niet extra voor een “premium” badge. Je hebt de Kia Optima namelijk al vanaf 37.895,- euro, de Sportswagon begint bij 39.395,- euro. Wat betreft bijtelling begin je vanaf slechts 277,- euro. Meer weten? Klik HIER!