De internationale media over P1 Verstappen in Mexico

Op comfortabele afstand pakte de Nederlander gisteren de winst.

De sportman in Max Verstappen mopperde gister nog over die kwalificatie, maar de Red Bull-rijder mag terugblikken op een grandioze race. Nadat de Limburger over de finish reed, duurde het dik 17 seconden voordat de nummer twee, Sebastian Vettel, arriveerde. Tegen het einde van de race communiceerde Verstappen met zijn renstal dat de motor een tandje minder mocht. Dit uit voorzorg, om te voorkomen dat de pechduivel bij Max kon toeslaan in de slotfase.

F1-fans over de hele wereld verkozen Verstappen wederom tot Driver of the Day, ondanks het feit dat Lewis Hamilton het wereldkampioenschap op zijn naam wist te zetten. We hebben een overzicht hoe de internationale media reageerde op de winst van Verstappen in Mexico.

BBC

Vettel moest het stellen met een tweede plaats. Hij lukte hem niet in de buurt te komen van de dominante Max Verstappen. De Nederlander kende een vliegende start en keek vervolgens niet meer achterom. De gehele race was Verstappen in controle. Op comfortabele wijze wist de coureur een afstand te creëeren van Lewis Hamilton. De Mercedes-rijder kwam in de knel met zijn banden. Geen ramp verder, want Vettel wist niet te winnen en dus werd Hamilton kampioen. Ondanks de indrukwekkende prestatie van Verstappen, ging bij de Britten de meeste aandacht naar de man die vierde werd.

Le Figaro

Verstappen reed een superb race. Hij was furieus over het resultaat van zijn kwalificatie en liet het er niet bij zitten tijdens de race. Een grandioze start zette hem op voorsprong. Het gat met de rest van het veld werd steeds groter. De coureur wist goed om te gaan met zijn banden en pakte zo wederom een nieuw succes in Mexico. Een circuit dat hem past als een maatpak.

Sky Sports F1

Sky Sports leek met open mond naar Verstappen te hebben gekeken. Na een pitstop staat Bottas een unbelievably volle raceronde achter op leider Verstappen. Hij weet het lot van Ricciardo te ontlopen en het gat tussen Vettel en hem werd gedurende de race alsmaar groter en groter. Verstappen kende meerdere sterke fases gedurende de race.

CNN

Voor het tweede jaar op rij wint Verstappen de Grand Prix van Mexico. De coureur wist de race te leiden en een groot gat te slaan met Hamilton en de andere uitdagers. Het 21-jarige wonderkind claimde de vijfde overwinning in zijn snelgroeiende F1-carrière.

Auto, Motor und Sport

Vanaf de start verliep de race voor Verstappen succesvol. De jongeling controleerde de race op een zelfverzekerde wijze. De coureur kon zich zelfs een tweede safetystop in ronde 48 veroorloven, zonder de leiding op te geven. Met een afstand van 17,3 seconden op Vettel passeerde Verstappen op comfortabele wijze de finishlijn. Een indrukwekkende afstand als je weet dat de Nederlander zijn team vroeg om de motor minder agressief af te mogen stellen.

ESPN

Bij de Grand Prix van Mexico draaide het vooral om de bandenstrategie. Verstappen, Vettel en Hamilton hielden een twee-stop strategie. Verstappen trok aan het langste eind. Alleen Hamilton wist in het begin van de race druk uit te oefenen op de Nederlander, maar dit ging ten koste van zijn banden. Verstappen bleef vrijwel ongeslagen aan de leiding tegen het einde race.

Gazetta dello Sport

Verstappen wist de leiding te pakken in het begin van de race en bouwde vanaf dat moment aan een gat. Een gat dat alsmaar groter en groter werd met de rest. Red Bull was met Verstappen zeer succesvol, want ondanks de korte pauzes met twee pitstops werd P1 niet afgestaan. De Italiaanse krant zegt dat de toekomst van deze sport in de handen van de Nederlander ligt.

The Guardian

Verstappen heeft deze Grand Prix weer een record gepakt. De Nederlander heeft vijf races gewonnen zonder ooit op pole position te hebben gestaan, aldus The Guardian. De krant moet nog wel even een sneer uitdelen aan ‘onze’ Armin van Buuren. Een vreselijke DJ, aldus de Britten.