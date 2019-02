Kabinet wil gesjoemel met importauto’s tegengaan

De creativiteit met betrekking tot het importeren van auto's zit staatssecretaris Menno Snel niet lekker.

Is het de schuld van het Nederlandse BPM-klimaat of zijn autobedrijven daadwerkelijk misdadig bezig. De vraag is eigenlijk: wie is hier de boef? Daarover zijn de meningen verdeeld. Omdat met name auto’s van Audi, BMW en Mercedes aan de prijs zijn loont het om een jong gebruikt exemplaar te importeren. Dit komt op grote schaal voor, want de importmarkt is booming in Nederland. Zeker nu de prijzen voor een nieuwe auto weer zijn gestegen kijken autobedrijven en automobilisten naar de mogelijkheden over de grens.

Er worden allerlei creatieve constructies verzonnen om een auto zo voordelig mogelijk naar Nederland te halen. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘schadeauto’ te importeren. De schade valt mee, maar wordt uitvergroot in het taxatierapport om de waarde van de auto te drukken. Soms is er niet eens sprake van schade. Men verzint dan een list om alsnog een lagere taxatie voor elkaar te krijgen. Door de taxatiewaarde lager te maken hoeft men minder belasting te betalen. Dat laatste wil staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaan aanpakken door strengere controles in te voeren, zo laat Snel weten aan de Tweede Kamer (PDF).

Het sjoemelen met taxatierapporten komt nog vaak voor omdat de Belastingdienst af en toe een steekproef doet. Ook kijkt de Belastingdienst pas achteraf naar de waardebepaling. Er zijn geen consequente controles, waardoor autobedrijven het risico durven te nemen. Wat Snel betreft kijkt de RDW straks naar iedere taxatie van een geïmporteerde auto om te controleren of er fraude in het spel is.

Wanneer ontdekt wordt dat de taxatie niet klopt, zal er een nieuwe taxatie moeten gebeuren. Zo kan de prijs van de auto een stuk hoger uitvallen, waardoor het voordeel van een importeren van een auto kan wegvallen. Bovendien kan het een stuk langer duren voordat de auto daadwerkelijk een kenteken krijgt.

Foto: een geïmporteerde C63S via @fabiancarspoter op Autojunk