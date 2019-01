De enige Tesla Model X in dit land kost 300.000 euro

Zijn ze gek geworden?

Kijk eens op je globe. Als je inzoomt op het schiereiland waar Maleisië ligt, zul je in de punt één van de kleinste landen ter wereld vinden. Singapore is slechts een 716 km² groot eiland, maar telt wel bijna vier miljoen inwoners. Door het feit dat het rijke land nogal last heeft van files en dergelijken, heft het land als geen ander belastingen en accijnzen over auto’s. De Perodua Axia, het equivalent van een Suzuki Celerio en de goedkoopste auto van Singapore, kost aldaar omgerekend meer dan 60.000 euro. De cast van Fast en Furious deed ook al eens een gokje wat betreft de autoprijzen in het land, met verbaasde gezichten als resultaat (filmpje).

Je zou zeggen dat het daar als geen ander voordelig is om een ‘belastingvrije’ elektrische auto te kopen. Maar nee, het gaat de overheid puur en alleen om het feit dat je gewoon bijna de helft van je Singaporese autoleven doorbrengt in de file. Er past geen auto meer op de weg, of die nou elektrisch is of niet. Zeker als het een grote elektrische auto betreft, een Tesla Model X (rijtest) bijvoorbeeld.

De elektrische SUV is door het belastingsysteem hier een waardig alternatief voor auto’s die vele klasses lager zitten. In Singapore is de auto belachelijk duur. 300.000 euro mag je afrekenen om er eentje te bezitten. Logisch dus dat niemand dat doet. Volgens SG Car Market rijden er momenteel precies drie(!) elektrische auto’s rond in Singapore (van de 618.000 auto’s in totaal). Een oude Tesla Roadster, een knotsgekke Corbin Sparrow en dus sinds afgelopen maand een Model X.

De geïmporteerde elektro-SUV staat nu te koop bij een dealer in het Aziatische land. Voor de omgerekend 296.338 euro die je moet neerleggen voor de auto te bemachtigen, krijg je overigens ook geen top-of-the-range Model X. Je moet dan genoegen nemen met de 260 pk sterke 75D. Dat de auto zo groen is als het gras doet de overheid dus echt totaal niks.

De Singaporese heffing is een bijzondere manier om de auto uit te roeien. Het bevordert mensen om met het openbaar vervoer te gaan, omdat het wegennetwerk van het land al uit zijn voegen barst. Nogmaals, er past geen auto meer bij.