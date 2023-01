Dit is de nieuwe BMW M2 in het echt!

Live vanaf de Autosalon van Brussel: de nieuwe M2. Wat vinden we ervan?

BMW heeft geen grote grille nodig voor een controversieel design. Dat bewijzen ze met de nieuwe M2. Die heeft geen enorme nieren, maar toch zijn de meningen heel erg verdeeld over deze auto. De een vindt ‘m lekker dik, de ander vindt het een lelijk hok.

Op de Autosalon van Brussel, die vandaag van start is gegaan, kunnen we de nieuwe M2 in levende lijve bewonderen. Het betreft een maagdelijk wit exemplaar met zwarte velgen. Of nee, gouden velgen. Of nee, allebei. BMW heeft links en rechts verschillende velgen gemonteerd. Jullie mogen dus kiezen.

Onder de motorkap zien we de 3,0 liter zes-in-lijn die we ook kennen uit de nieuwe M3 en M4. Het vermogen is wel ietsje teruggeschroefd, want verschil moet er zijn. In plaats van 480 pk levert de zescilinder in deze M2 460 pk.

Aan de aandrijflijn zal het niet liggen. Aan het gewicht misschien wel. De M2 ziet er namelijk niet alleen dik uit, maar is ook serieus zwaar. Je ziet hier namelijk 1.725 kg (!) aan auto staan.

Hoeveel je daarvan merkt, daar gaan we achter komen in de rijtest. Voor nu de vraag: is het uiterlijk van de nieuwe M2 een beetje te pruimen? Roept u maar.