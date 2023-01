Tesla Model 3 instapper nu ook met subsidie

De Tesla Model 3 instapper is nu ook subsidieklaar! Ook de prijs van de Model Y gaat omlaag.

We voorspelden het al, nu de pot met subsidie weer gevuld is komen de merken die net buiten de grenzen van de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) vallen met nieuwe instappers. Vorige week haalde Volkswagen die truc uit met de Volkswagen ID.4 uit en dat er meer zouden volgen lag in de lijn der verwachtingen.

Deze week is het dus de beurt aan Tesla. Die verlaagt de vanafprijs van zowel de Model 3 als de Model Y met duizenden euro’s. De Tesla Model 3 is er nu vanaf 44.990 euro en dat is 7.000 (!) euro lager dan voorheen. Hiermee valt hij nu precies onder de grens van 45 duizend euro en komt de Model 3 opeens in aanmerking voor subsidie.

Wat krijg je ervoor?

Voor 7.000 euro krijg je dan ook veel minder? Nou dat valt best mee. De instapper Tesla Model 3 is voorzien van achterwielaandrijving en heeft een actieradius van 491 kilometer (WLTP). Van nul naar honderd doet ie in 6,1 seconden.

De duurdere versies worden ook een stuk goedkoper. De Dual Motor All-Wheel Drive Long Range (actieradius 602 km (WLTP), 4,4 seconden 0-100) zakt ook 7k in prijs naar 52.990 euro en de Tesla Model 3 Performance (range 547 km (WLTP), 3,3 seconden 0-100) geeft 6.000 euro korting en zakt daarmee onder de 60 mille.

Prijsverlaging Tesla Model Y

Ook de Tesla Model Y krijgt een prijsverlaging van 3.000 euro en kost nu 46.990 euro. Hier gebeurt eigenlijk iets vreemds, want de Model Y was voorheen goedkoper dan de 3, maar nu is het omgekeerd. De Model Y komt dus net niet in aanmerking voor subsidie.

De vanafprijs is ook hier voor de achterwiel aangedreven instapper. Die komt met een volle batterij 455 kilometer (WLTP) ver en gaat in 6,5 seconden van nul naar honderd kilometer per uur.

Ook van de Tesla Model Y is een Long Range en een Performance versie. Beide Dual Motor All-Wheel Drive. De grootste afprijzing van vandaag zit op de Long Range (533 km (WLTP), 0-100 5 seconden). Die zakt maar liefst 12 duizend euro in prijs naar 53.990 euro.

De Performance wordt 6.000 euro goedkoper en is er nu vanaf 63.990 euro. Deze gaat uiteraard het snelst uit de startblokken met een sprint van 3,7 seconden naar de honderd en heeft een actieradius van 533 kilometer (WLTP).

Hoezo dan?

Waarom worden de Tesla’s goedkoper? Dat is niet alleen in Nederland zo. Ook in bijvoorbeeld China zakken de prijzen, en we kregen in de mail van onze Belgische lezer Wouter een Tesla nieuwsbrief van onze zuiderburen doorgestuurd. Ook daar zakken de prijzen aanzienlijk. De Tesla Model 3 gaat daar naar een vanafprijs van 45.970 euro en de Model Y vanaf 47.970 euro.

Als reden van de prijsverlaging geeft Tesla in de Belgische nieuwsbrief aan dat de voertuigen betaalbaarder worden nu de productie in de Gigafactories toeneemt.

Gigafactory Tesla in Shanghai China

Wereldwijd

Daarnaast lijkt de inflatie te stabiliseren en zijn de productieprocessen geoptimaliseerd en kan wereldwijd de prijs van een nieuwe Tesla naar beneden. De Model 3 en de Model Y worden dan ook in heel Europa, China en het Midden-Oosten goedkoper.

In ons land doet Tesla een beetje extra moeite zodat de auto in aanmerking komt voor een aanschafsubsidie van 2.950 euro als je als koper aan alle voorwaarden voldoet.

Wil je meer lezen over de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)? We schreven eerder al uitgebreid over de voorwaarden en mogelijkheden. Meteen subsidie aanvragen? Dat doe je bij vadertje staat.