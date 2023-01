Officieel: de Mazda MX-30 met wankelmotor is hier!

De wankelmotor is terug! Mazda presenteert de langverwachte MX-30 R-EV.

Mazda is een eigenwijs merk. Dat is hartstikke leuk, maar het pakt niet altijd goed uit. De Mazda MX-30 is bijvoorbeeld geen succesnummer in Nederland, terwijl dit juist een model is wat het goed zou moeten doen. Dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de tegenvallende actieradius, die nota bene kleiner is dan die van de Dacia Spring.

Mazda heeft nu echter een oplossing daarvoor. Dit is ook weer een eigenwijze oplossing. De Mazda MX-30 krijgt géén grotere accu, maar een range extender in de vorm van een wankelmotor. We weten al jaren dat deze auto zou komen, maar de Mazda MX-30 R-EV is nu eindelijk hier.

Met de toevoeging van een benzinemotor kan de MX-30 niet langer onder de volledig elektrische auto’s geschaard worden. Het is nu officieel een plug-in hybride, zoals Mazda ‘m zelf ook noemt.

Het is wel een volstrekt unieke plug-in hybride, met dank aan de wankelmotor. Deze drijft niet de wielen aan, maar fungeert als generator. Je rijdt dus altijd elektrisch. Nissan gebruikt een vergelijkbare constructie bij de Qashqai e-Power, alleen dan niet met wankelmotor.

De Mazda MX-30 R-EV heeft ook een extra krachtige elektromotor gekregen. In plaats van 145 pk levert deze 170 pk. De accucapaciteit is juist flink geslonken. De MX-30 R-EV heeft een 17,8 kWh accu aan boord. Daarmee heb je een WLTP-range van 85 km.

Dat stelt niet zoveel voor, maar deze actieradius wordt dus flink uitgebreid met de Range Extender. De MX-30 R-EV heeft gewoon een fatsoenlijke brandstoftank van 50 liter. Volgens Mazda heb je daarmee een “zeer concurrerend totaal rijbereik”, al vermelden ze niet wat dat rijbereik dan is.

Om de introductie van de MX-30 R-EV luister bij te zetten presenteert Mazda een special edition: de Edition R. Deze is te herkennen aan het donkerrode dak. Dit is een hommage aan de Mazda R360, de allereerste auto van Mazda. Verder zie je op diverse plekken het rotorsymbool terug.

Wat de Mazda MX-30 R-EV moet kosten en wanneer deze auto geleverd wordt is nog niet bekend. Jullie weten het zodra wij het weten.