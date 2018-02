Hier, 11 valentijnscadeau’s die we allemaal willen

Mocht je nog geld overhebben en iets zoeken voor vriendlief.

Het is een bekende situatie op Valentijnsag. Wat moet je in hemelsnaam halen voor je geliefde? Bloemen, chocolade of parfum? Of ben je heel stout geweest op Temptation Island en wordt het een combinatie van die drie? Een andere optie is om via linda, viva of ferrerorocher.com een geschikt cadeau te vinden. Waarschijnlijk vind je wel iets.

Andersom is er dezelfde probleemstelling. Vrouwen zijn bijzonder benieuwd waarmee ze hun autoliefhebbende man blij kunnen maken. Het antwoord kennen we allemaal, maar daarnaast is er natuurlijk het AutoBlog premium account. Hiermee kan je vriend/man (doorhalen wat niet van toepassing is) alle artikelen van AutoBlog lezen zonder reclame! Kosten van zo’n membership? Slechts 15 euro per jaar. Mocht je echter veel meer te besteden hebben, dan kun je onderstaand lijstje gebruiken voor cadeautips. We beginnen bij zes mille en eindigen heel veel hoger…

Suzuki Swift Sport

€ 5.945

2007

105.000 km

De Suzuki Swift Sport is typisch zo’n auto die op papier niet zo heel erg bijzonder lijkt te zijn, maar het in het echt wel is. Het 1.6 dubbelnokkertje levert slechts 126 pk, maar de manier waarop maakt de Sport interessant: toeren, veel toeren maken. De engineers bij Suzuki Sport hebben er niet alleen een sterkere motor in gelegd, alles is op elkaar afgestemd. De koets werd een stuk stijver, het onderstel scherper en de besturing iets directer. Speciale vermelding voor de transmissie, die zich op typisch Japanse soepele, maar directe manier laat bedienen. Nee, overall gezien is het niet de meest bijzondere auto ter wereld. Maar zoveel lol voor een klein prijsje is bewonderenswaardig. Wat er mis is? Het interieur is hooguit acceptabel, comfort is ver te zoeken en de zitpositie is teveel op de bok.

Alfa Romeo 147 GTA (937A)

€ 14.950

2003

75.000 km

Een van de meest bijzondere hot hatches (mijn-auto video) ooit gebouwd. An sich is het eigenlijk niet eens zo’n heel goede auto. De auto heeft ernstige tractieproblemen, het ESP kan niet uitgezet worden, de auto heeft nogal wat onderstuur door de zware motor en naar huidige maatstaven is het ook geen bijzonder snelle auto. Waarom is de GTA-uitvoering van de 147 (aankoopadvies) dan toch een geweldig valentijnscadeau? Ten eerste natuurlijk die 3.2 liter zescilinder Busso. Een van de weinige V6 motoren die écht lekker klinkt. Ondanks redelijk modale prestaties is de ervaring enorm. Misschien wel het meest attractieve aan deze auto is de stijl. Als Ferrari of Maserati een hatchback gingen maken, was dit het resultaat geweest. De prijzen beginnen lichtjes te stijgen, men heeft blijkbaar door dat er nooit meer een auto als deze op de markt zal komen.

BMW M5 (E39)

€ 24.500

1999

135.000 km

Eén van de meest populaire auto’s onder lezers, journalisten en -uiteraard- youngtimer handelaren. Op deze M5 is namelijk bijzonder weinig aan te merken. Als je hem wil gebruiken als daily driver zal dat niet goedkoop zijn, maar de auto kan het prima aan. Ook voor een dagje gummen op Zandvoort draait de M5 zijn hand niet om. De E39 M5 is de laatste M5 (special) waarbij de technologie het nog niet compleet heeft overgenomen. Je hebt een atmosferische 4.9 liter V8 met 400 pk en 500 Nm die via een handgeschakelde zesbak de achterwielen aandrijft. De prestaties zijn naar huidige maatstaven niet briljant: 0-100 in 5,2 seconden en een top van 250 doet een beetje Focus ST ook wel, maar op de Autobahn leg je het alsnog af. Last but not least: de looks zijn strak, tijdloos en fraai. Nadelen? Zie maar eens een goed exemplaar te vinden en vervolgens goed te houden. Dit zijn de tips van @CasperH om te zien waar je op moet letten bij deze auto.

Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR Tommi Makinen Edition (CP9A)

€ 42.900

2000

85.000 km

De jaren ’90 waren toch wel de hoogtijdagen van de Rally-specials. Omdat de Group A auto’s minder afwijkend waren dan de exotische Group B monsters, leken de straatuitvoeringen behoorlijk op rallybroeders. Denk aan auto’s als de Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta Integrale, Toyota Celica GT-Four en natuurlijk de Subaru Impreza. De meest ultieme van het stel was de Lancer Evolution en de meest briljante iteratie was deze ‘6.5’. De Tommi Makinen Edition was een eerbetoon aan de rallyheld die viermaal het WRC wist te winnen. De 6 wordt ook gezien als de meest scherpe en rauwe Evo. De 4G63 is goed voor ‘280’ pk, maar een upgrade naar 300 – 400 pk is niet zo’n groot probleem. De turbomotor is nog lekker old-school: sissen, blazen en een turbogat. Maar dankzij de korte vijfbak zit je zo in een goede versnelling. En dankzij een slim vierwielaandrijving-systeem, Active Yaw Control en een relatief laag gewicht nog altijd een van de snelste auto’s voor krappe B-wegen.

Renault Clio Renault Sport V6 Phase II

€ 59.950

2004

45.000 km

Dat de Fransen de Clio V6 bouwden was al erg bijzonder. Er zijn weinig redenen om van een reguliere B-segment hatchback een quasi-sportwagen met V6 middenmotor en achterwielaandrijving te bouwen. Het resultaat met de eerste generatie Clio V6 was indrukwekkend en vooral doodeng. Dit was geen gooi en smijt-auto. Op de limiet kon de auto erg link zijn. Voor de Phase II werd de auto door Renault Sport grondig onder handen genomen en verbeterd. De motor werd door Porsche aangepast, wat je gek genoeg ergens ook lijkt te kunnen horen. Allemaal hosanna? Nee, het interieur is om te huilen, de zitpositie is belabberd, schakelen moet met veel beleid en ze zijn duur. Maar toch, elke autoliefhebber wordt week in de knietjes van alleen al het bodywork van deze te gekke Fransoos.

Nissan GT-R Premium Edition (R35)

€ 91.500

2014

70.000 km

Je zou het niet zeggen, maar de Nissan GT-R (rijtest) is meer dan 10 jaar onder ons. In de tussentijd is de auto lichtjes opgewaardeerd, maar in principe is het recept gelijk gebleven. Heel veel vermogen, heel veel grip en heel weinig subtiliteit. Uiteraard heeft deze auto niet de uitstraling van een Ferrari 360 (waarvoor je ongeveer evenveel kwijt bent), maar dat deert de liefhebber niet. De GT-R is bizar snel, biedt ruimte aan vier personen en hun bagage. Ook is de betrouwbaarheid relatief groot (aankoopadvies). Oh, en er zijn genoeg exemplaren te vinden met honderden pk’s extra. Comfortabel en verfijnd is de auto niet, maar de GT-R biedt alles wat de liefhebber ervan verwacht. Kneiterhard gaan.

Porsche 911 GT3 (997.2)

€ 129.900

2010

40.000 km

Uiteraard moet er een 911 op het lijstje staan. Maar welke? Je kan met de 911 alle kanten op. Suggestie van de dag: een 997 GT3 (aankoopadvies). Dit is de laatste Porsche 911 met de Mezger zescilinder achterin, in dit geval goed voor 435 pk. De 997 is en voelt kleiner dan de 991, wat zeker in deze uitvoering tot zijn recht komt. Een RS (rijtest) of RS 4.0 is natuurlijk ook bijzonder leuk, maar deze gewone GT3 is voor veel Christelijkere bedragen te verkrijgen, terwijl de ervaring niet eens zo heel erg anders is. Ook valt de gewone GT3 niet zoveel op met brede koetswerken en gekke stickers.





Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster

€ 195.950

2014

28.500 km

De Mercedes-Benz SL heeft het lastig de laatste paar jaren. Het is geen slechte auto, maar het comfortkarakter is te hoog en er mist een randje. Dat heeft de SLS AMG GT wel. Het is een Duitse auto, absoluut, maar het lijnenspel is bijzonder ingetogen, mits je niet verder dan de GT in Roadster-uitvoering gaat. De Coupé is te opvallend met die gekke deuren en de Black Series is zwaar over the top. Deze SLS is namelijk snel zat met een 591 pk variant van de schofterig lekkere 6,2 V8 van AMG. Eigenlijk is deze auto een ode aan dat blok.

Ford GT

€ 295.000

2005

3.500 km

Voor drie ton kun je veel kopen, zoals een behoorlijke Ferrari of Lamborghini. Een Ford GT (special) lijkt dan beetje een vreemde keuze. Het ontwerp is overduidelijk geïnspireerd op de oude GT40, maar toont nog altijd zeer modern. Sterker nog, eigenlijk is de nieuwe GT minder fraai. Wat maakt deze auto zo bijzonder? Het is de combinatie van brute kracht (minimaal 550 pk uit de supercharged 5.4 V8), besturing (uit de Aston Martin Vanquish) en wegligging (door Lotus). Het doel van Ford was om te laten zien dat ze een auto konden bouwen zo goed als een Ferrari 360 of Lamborghini Gallardo. Dat lukte bijzonder goed, getuige deze rijtest.

Lexus LF-A

€ 800.000

2012

600 km

Wederom een auto die enkel door petrolheads begrepen wordt. Als je puur naar de specs kijkt dan is het eigenlijk vrij pover, zeker als je bedenkt hoe krankzinnig duur deze auto is. Een coupe met een V10 voorin en achterwielaandrijving, middels een sequentiële transmissie. Net als een BMW M6 dus. Maar de LF-A (rijtest) is veel lichter, stijver, exotischer en aparter. De motor is een pareltje dat tot 9.000 toeren draait om vervolgens een zeldzaam mooie huil te produceren. De auto is absoluut geen imitatie van een Europees of Amerikaans product. Delicaat, verfijnd en raszuiver: eigenlijk is de LF-A de spirituele opvolger van de Honda NSX. Zijn er ook slechte dingen te melden? Jazeker! De transmissie is niet de meest verfijnde en de auto is het geld absoluut niet waard. Tenzij je het hebt natuurlijk. Dan wel.

Pagani Zonda F Club Sport

€ 1.700.000

2007

4.500 km

Mocht je je vriendje écht blij willen maken met een supercar, dan is dit een uitstekende optie. Het is de laatste der mohikanen: een atmosferische V12, een handbak en achterwielaandrijving. Ook is het de ‘sweet-spot’ in de Zonda-range. Dus met de sterkere 7.3 V12 van Mercedes, maar nog met een enigszins normaal uiterlijk. Hierna werd het allemaal wat kitscherig. Nadeel is wel dat iedereen denkt dat je een kitcar hebt met een Kever-motor. Tsja, je moet wat als je geen Ferrari of Lamborghini kunt betalen. Des te zuurder is dat je voor deze auto veel meer kwijt bent, maar de experts weten wel beter. Dichter bij de hemel kun je niet komen op asfalt.