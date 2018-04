Dit is de nieuwe Bugatti Chiron van Christijan Albers

Een fraaie aanwinst.

Voormalig F1-coureur Christijan Albers zit nog voldoende in de slappe was, want de Nederlander heeft namelijk een prachtige Bugatti Chiron in zijn bezit.

Om de auto te beschermen tegen steenslag en andere kleine vormen van schade, zal de hypercar van een vrijwel onzichtbare folie worden voorzien. Dit laat Albers door Absolute Motors in Ridderkerk doen. Dezelfde partij die onder meer de auto’s van Jon Olsson onder handen neemt. Daarnaast krijgt de Chiron enkele optische wijzigen. Wat het bedrijf precies gaat doen met de Bugatti is niet duidelijk.

Albers werd voorheen in een Mercedes ML63 AMG, Porsche 911 Turbo, Carrera GT en een Ferrari 599 GTO gezien. Of de Chiron aan een collectie wordt toegevoegd, of dat de Bugatti een vervanger is van één van zijn huidige supercars is helaas niet bekend.

Het aantal Chirons in Nederland kun je op één hand tellen. Vooralsnog is Michel Perridon de enige rijkaard die de auto daadwerkelijk op gele platen heeft staan. De BPM op de auto van Perridon bedroeg destijds 178.765 euro.

Met dank aan iedereen voor de tips!