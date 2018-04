Tesla-bronnen komen met nieuws over de Model Y

YaY.

Alle ogen zijn nu gericht op de Model 3, maar dit betekent niet dat andere projecten in de kast zijn gestopt. Tesla werkt op de achtergrond aan de nieuwe Model Y. De elektrische auto moet vanaf november 2019 van de band rollen. Over anderhalf jaar dus.

Wacht nog even met het roeptoeteren dat Elon Musk zich beter kan bezighouden met de Model 3, want deze informatie is niet van de CEO afkomstig. Het nieuws over de Model Y komt van twee bronnen binnen Tesla die de info deelden met persbureau Reuters.

Vanaf november 2019 gaat de Amerikaanse productie van start en twee jaar later moet de Model Y ook in China van de band gaan rollen. Tesla zou al aan het kijken zijn naar leverancierscontracten. De leveranciers hebben echter nog geen concrete startdatum van productie gekregen. Enkel een indicatie die duidt op een productiestart over anderhalf jaar.

Op dit moment wordt de Model 3 geplaagd door productievertragingen. De eerste kwartaalcijfers lieten zien dat het alles behalve lekker gaat met de Amerikaanse autofabrikant op dit moment. De verwachtingen omtrent de productie van de Model 3 moesten door CEO Elon Musk worden bijgesteld.

De twee bronnen vertelden dat leveranciers een productie van 500.000 Model Y’s per jaar mogen verwachten in de Verenigde Staten. In China moeten nog eens enkele tienduizenden auto’s van de band gaan rollen. Hoe dit gaat uitpakken is koffiedik kijken. Aanvankelijk wilde Musk dit jaar al 500.000 auto’s in de fabriek in Fremont produceren, maar zoals het er nu naar uitziet zal dit aantal niet worden gehaald.