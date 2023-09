GTI gaat elektrisch: dit is de Volkswagen ID. GTI

Het is nog een concept car, maar deze ID. GTI gaat er komen. Aan het uiterlijk zal het in ieder geval niet liggen.

Het zijn zware tijden voor de hot hatch-liefhebbers: dit type auto staat flink onder druk. De huidige hot hatches zijn de laatsten der Mohikanen en of het mogelijk is om een leuke elektrische hot hatch te maken moet nog blijken. Volkswagen gaat echter een poging wagen.

Nadat het halfslachtige GTX-label debuteerde op de ID.4 en ID.5 komt Volkswagen nu met een échte elektrische GTI. Daarvan laten ze nu een voorbode zien in de vorm van de ID. GTI Concept. De basis van deze auto komt als het goed is bekend voor, want dit is de GTI-versie van de Volkswagen ID. 2all.

Of het een leuke hot hatch is moet nog blijken, maar we kunnen alvast één ding concluderen: hij ziet er heel gaaf uit. De ID. 2all zag er al gelikt uit en als GTI is het helemaal een tof ding.

Voor de GTI-liefhebbers is het een feest der herkenning, want de ID. GTI ziet er in heel veel opzichten uit als een voortzetting van de Golf GTI. Herkenbare GTI-elementen als de rode bies en de honingraatgrille maken een comeback en de spoiler lijkt regelrecht afkomstig van de Golf GTI Clubsport.

Aan het uiterlijk zal het dus niet liggen, maar weet Volkswagen er ook een echte hot hatch van te maken? De ID. GTI – die in tegenstelling tot de ID.3 voorwielaandrijving krijgt – krijgt in ieder geval een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel op de vooras. Daarmee zou het moeten rijden als een echte GTI.

Net als in de Golf GTI wordt het differentieel en het onderstel aangestuurd door de Vehicle Dynamics Manager. Daarmee is het mogelijk om de rijeigenschappen aan te passen. Sterker nog: volgens Volkswagen kun je er voor kiezen om de ID. GTI de karakteristieken te geven van een specifieke Golf GTI uit het verleden, bijvoorbeeld de allereerste Golf GTI.

Het lijkt erop dat Volkswagen ook nog wat met geluid gaat doen, want ze hebben het over “geluidsbeleving” en “gesimuleerde schakelmomenten”. Wat we ons daar precies bij voor moeten stellen vertellen ze nog niet. Over de specificaties wordt ook nog gezwegen, maar deze auto zal ongetwijfeld GTI-waardige prestaties hebben.

Met concept cars wordt je soms blij gemaakt met een dode mus, maar Volkswagen gaat de ID. GTI ook daadwerkelijk in productie nemen. De vraag is alleen wanneer. Dit zal pas op z’n vroegst in 2025 zijn, wanneer de normale versie van de Volkswagen ID.2 zijn opwachting zal maken.