Dit is de nieuwe Ducati Superleggera V4

Voor motormuizen met bovengemiddelde haast en portemonnee.

Je hebt motorfietsen en je hebt motorfietsen. Voor velen heeft Ducati een speciaal plaatsje. Zelfs mensen die meer met Harley’s of Japanners hebben, kunnen een Ducati waarderen. Het is drama, het is fraai en het klinkt geweldig. Dit is hun nieuwe topmodel, de V4 Superleggera.

Koolstofvezel

Net als met dure supercars is deze superbike voor een groot gedeelte vervaardigd uit koolstofvezel. Niet alleen het frame, maar ook het subframe, de achterbrug en beide wielen zijn geheel van het vederlichte en peperdure materiaal gemaakt. Daarmee is het de eerste motorfiets waarvan de volledige draagconstructie van carbon is. Al deze maatregelen zorgen voor een 6,7 kilogram lichtere motorfiets dan voorheen.

Desmosedici Stradale R

Het motorblok is een waar pareltje. Het is een viercilinder in V-opstelling: een V4 dus. Dit ‘Desmosedici Stradale R’-blok meet 998 cc. Het maximum vermogen is 224 pk. Ook is het Stradale R blok aanzienlijk lichter dat het andere V4 blok van Ducati, dat 1.103 cc meet en 2,8 kg meer weegt. Over gewicht gesproken, de Ducati Superleggera V4 weeft 16 kg minder dan de Ducati Panigale V4. Het leeggewicht is 159 kilogram. Dit resulteert in een pk-gewichtsverhouding van 1,41 pk per kilo. Erg indrukwekkend.

Akrapovič

Dat cijfer kun je nog indrukwekkender maken door het Akrapovič-uitlaatsysteem te bestellen. Dan stijgt het vermogen naar 234 pk. Deze uitlaat is onderdeel van de Racing Kit, die je standaard geleverd krijgt. De Racing Kit bestaat uit diverse onderdelen die je Ducati V4 Superleggera geschikter maken voor het betere circuitwerk.

Mocht je denken: “Ik wil er ook eentje!”, dan ben je niet de enige en moet je eveneens haast hebben. Er worden namelijk slechts 500 exemplaren van gebouwd. Vanaf juni 2020 worden de eerste exemplaren geleverd met een maximum van 5 per dag. Uiteraard zijn alle exemplaren voorzien van een unieke badge om te zien welk nummer jij hebt gekocht.