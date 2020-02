Deze 340 pk Volvo is in prijs verlaagd

Voor slechts iets minder dan 52.996 euro heb je meer dan 339 pk. Dat noemen wij op de burelen van Autoblog een goede deal.

Volvo heeft zijn middenklasse sedan en crossover voorzien van een paar wijzigingen. Het gaat te ver om te zeggen dat het een facelift is. Zie het meer als een update met veranderingen in het leveringsprogramma. Er zijn een heleboel kleine aanpassingen, maar we beginnen met de leukste.

S60 T6 Recharge

Het verreweg meest verheugende bericht is dat de S60 T6 goedkoper is geworden. Jazeker, een hoop pk’s voor minder euro’s. Volvo introduceert namelijk de V60 Recharge T6 AWD Plug-in Hybrid. Dat is een hele mond vol. De S60 heeft in totaal 340 pk en 590 Nm. Daarmee accelereert de sedan in 5,2 seconden naar de 100 km/u. Voor 52.995 euro staat deze bij jouw op de inrit.

S60 B3 instapmodel

Maar er is meer nieuws. Zo is er een nieuwe basismotor voor de Volvo S60, de B3. Dit is een vierblinde benzinemotor met 163 pk, die wordt ondersteund door een 14 pk en 40 Nm sterke elektromotor. Deze ondersteuning kan het beste worden gezien als een hele grote en functionele startmotor. Dit wordt uiteraard gedaan om het verbruik te drukken. De Volvo S60 B3 is er vanaf 43.995 euro. Daarmee is de S60 goedkoper dan voorheen.

Nieuwe S60 B4 en S60 B5

Dan zijn er nog twee nieuwe motoren leverbaar voor Volvo’s D-segment sedan. Dit zijn de Volvo S60 B4 en S60 B5. De ‘B’-modellen staan voor de benzineversies met 48V-ondersteuning. In dit geval zijn het de opvolgers van de S60 T4 en S60 T5. De S60 B4 levert 197 pk en kost 46.495 euro. De S60 B5 levert (net als de T5) precies 250 pk en moet 49.995 euro gaan kosten. In beide gevallen geldt er voor de R-Design een meerprijs van 1.000 euro. Vanaf nu is de S60 ook als luxe ‘Inscription’ te bestellen.

XC60

Ook de nieuwe Volvo XC60 is voorzien van de nieuwe motoren. De B4 is de nieuwe instapper in plaats van de T4. Ook hier levert de B4 197 pk. De vanaf prijs 54.995 euro voor de XC60 B4 Momentum. Ook hier is de Recharge T6 iets goedkoper geworden, deze kost nu 64.995 euro. Belangrijker nieuws: alle dieselmotoren zijn komen te vervallen.