Subaru bevestigt komst nieuwe BRZ

Kijk, dit soort dingen horen wij graag!

Automerken werken meer en meer samen. Dat is sowieso iets van alle tijden, maar de laatste tijd is het bijna noodzaak. Als klein zelfstandig merk is het bijna niet meer mogelijk om te kunnen overleven.

Tussen servet en tafellaken

Een van die merken is Subaru. Het is een typisch ‘tussen servet en tafellaken’-merk, heel oneerbiedig gezegd. In Nederland is het een nichemerk, maar in de Verenigde Staten en Japan doet het merk het niet verkeerd. Voor de goede context: het merk verkoopt wereldwijd iets meer dan een miljoen auto’s per jaar.

Aandeelhouder

Dat lijkt enorm veel, maar het is te weinig om alleen te kunnen overleven. Mede daardoor is een groot gedeelte van de aandelen verkocht aan Toyota. Dat meldt het Japanse Carwatch. De intentie werd 27 september 2019 al bekend gemaakt, na een flinke kapitaalinjectie van Toyota. Gisteren is de aandelenovername officieel aangemeld, nu heeft Toyota ‘meer dan 20%’ van de Subaru aandelen in handen.

Samenwerking sinds 2005

Toyota en Subaru werken al sinds 2005 samen. Uiteraard kennen we het voorbeeld van de compacte coupé’s, de Subaru BRZ en Toyota GT86. Op dit moment is Subaru bezig met het ontwikkelen van een AWD platform met techniek van Toyota. Toyota levert de elektrische techniek aan, Subaru maakt er vervolgens een platform van. Uiteindelijk wordt het platform door beide merken gebruikt. Ook op het gebied van connectiviteit en autonome functies zullen de twee nog inniger gaan samenwerken.

Hybride

Belangrijker voor Subaru is dat het merk bijna per direct gebruik kan gaan maken van Toyota’s hybride aandrijflijnen. Vanwege de toegepaste techniek zijn Subaru’s nergens ‘zuinige’ auto’s, waardoor de auto’s lastiger te verkopen zijn. De Crosstrek Hybrid is daar een eerste stap in, maar er zullen dus meer volgen.

Nieuwe BRZ

Maar er is nog beter nieuws, want Subaru bevestigt definitief dat er een nieuwe BRZ komt. Deze zal uiteraard wederom met Toyota ontwikkeld gaan worden. De intentie werd twee weken geleden voorzichtig uitgesproken, maar lijkt nu dan eindelijk bevestigd te zijn. Goed nieuws, dus. De exacte invulling is nog niet bekend. Aan de ene kant schreeuwt de markt om een sterkere uitvoering, maar wil Toyota natuurlijk niet dat de auto gaat concurreren met de nieuwe GR Supra. De GT86 en BRZ zijn al een tijdje niet meer leverbaar in Nederland.