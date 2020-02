Hierin gaan we Max Verstappen dit seizoen zien

Gaat Max voor goud?

Vanavond waren de ogen van de F1-wereld vooral gevestigd op Ferrari. Zij onthulden namelijk de SF1000, waarmee ze dit seizoen een gooi gaan doen naar de titel. Max Verstappen pakt echter ook nog even de aandacht. Zijn nieuwe bolide krijgen we nog niet te zien, maar zijn helm alvast wel. Voor degenen die verwachtten zijn nieuwe auto te zien: sorry voor de anticlimax.

Goed, wat is er nieuw aan zijn helm? In zijn ieder geval geen schokkende wijzigingen. Max is dus nog goed te herkennen. Een van de belangrijkste veranderingen is de aanwezigheid van een nieuwe sponsor op de helm. Exact is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor CarNext. De samenwerking met deze verkoper van ex-lease(plan)auto’s was in november al aangekondigd.

De leeuw prijkt nog steeds trots op de bovenkant van de helm. Wel in iets andere kleuren: goud met rood in plaats van rood met goud. De blauwe strepen op de zijkant zijn ook vervangen door goud. Ook op andere plekken zijn gouden details toegevoegd. In deze video laat Max himself het zien:

Goud is dus duidelijk het thema van de nieuwe helm. Laten we hopen dat dit een voorbode is voor de afloop van het nieuwe seizoen. Dat zal natuurlijk voor een belangrijk deel afhangen van de auto. Hoe die eruit komt te zien weten we morgen.