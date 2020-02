Mercedes onthult nieuwe F1-livery

Het F1 Team van Mercedes heeft vandaag laten zien in wat voor livery hun bolide het komende seizoen gehuld zal zijn. De auto is in grote lijnen nog hetzelfde, maar op detailniveau zijn er toch wel een aantal dingen anders. Mercedes is het tweede team dat hun uitdossing presenteert. Net als vorig jaar haastte Haas zich om als eerste met de nieuwe livery op de proppen te komen.

Aan het kleurenpalet is naast zilver, blauwgroen en zwart nu ook de kleur rood toegevoegd. Dit is te danken aan de nieuwe sponsor INEOS. De Duitsers gaan voor vijf jaar in zee met dit Britse chemiebedrijf. Dit is overigens nog een extra bevestiging dat de Mercedes niet uit de F1 gaat, dus we kunnen nog paar jaar over liveries schrijven.

INEOS is ook de sponsor van het gelijknamige wielerteam. Mercedes zal ook met dit team gaan samenwerken. De naam van de nieuwe partner is terug te zien op de voorvleugel, de centrale luchtinlaat en de achtervleugel in combinatie met de kleur rood.

Verder is het design van de striping licht gewijzigd. Waar de kleuren eerst iets in elkaar overvloeiden zijn de lijnen nu scherper. Het eerbetoon aan Niki Lauda in de vorm een rode ster prijkt nog steeds op de auto. Verder doet alles nog heel vertrouwd aan.

Het Mercedes F1 team was de eerste met hun livery. De andere liveries zullen op zeer korte termijn volgen. De onthulling van Ferrari staat voor morgen op de planning. Max Verstappen’s nieuwe bolide krijgen we als het goed is overmorgen te zien.