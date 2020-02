Deze Lancia Stratos is om te kwijlen

Waan je weer even in de gloriedagen van Lancia met deze geweldige Stratos.

Over nieuwe Lancia’s valt vrij weinig te schrijven, dus dan schrijven we maar over oude. Gelukkig heeft het merk een buitengewoon rijke historie. De legendarische modellen uit het verleden zijn ook erg gewild vandaag de dag. Zo bood Girardo onlangs een schitterende Lancia-collectie aan ter waarde van een kleine 7 miljoen dollar. Deze verzameling bevatte enkele pareltjes uit de rallygeschiedenis van het merk, waaronder de Delta HF Integrale. Een van de meest iconische auto’s ontbrak echter: de Stratos.

Gelukkig kunnen de geïnteresseerden in een Stratos binnenkort ook hun slag slaan. Over een paar weken gaat namelijk deze prachtige blauwe Stratos HF Stradale onder de hamer.

Rallyauto’s zijn meestal gebaseerd zijn op straatauto’s, maar bij deze Stratos was het andersom. Lancia bouwde de auto speciaal voor rallydoeleinden en later werden er pas straatauto’s van gemaakt. Dit was nog niet eerder voorgekomen in de WRC. De straatlegale versies ontvingen de toevoeging Stradale en werden in een oplage van 492 stuks gebouwd.

Dit blauwe exemplaar stamt uit 1975 en bevindt zich in een uitstekende staat. Dit is mede te danken aan het feit dat de auto in 2015 voor ruim een halve ton opgeknapt is. De auto is toen ook overgespoten in zijn huidige blauwe kleur. Verder is heeft de Stratos in 2017 ook nog een opknapbeurt gekregen, waarbij de motor, remmen en ophanging zijn aangepakt. Gemakshalve is de auto ook voorzien van een elektronische ontsteking en twee spiegels. Oorspronkelijk zat er namelijk maar één spiegel op. Helemaal origineel is de auto dus niet meer, maar een kniesoor die daar op let.

Deze Lancia Stratos HF Stradale zal geveild worden op de veiling van die 6 en 7 maart gehouden wordt op het Amerikaanse Amelia Island. Hoeveel de auto ongeveer op gaat brengen is nog even een verrassing.

Foto’s: Juan Rivas voor RM Sotheby’s