Dit is de nieuwe Ferrari SF71H

Niet alleen Mercedes presenteerde vandaag de nieuwe F1-bolide, ook Ferrari was aan de beurt.

Dit gebeurde in Maranello. In het Ferrari-museum kon de wereld via een livestream de nieuwe SF71H aanschouwen. Iedereen mocht een zegje doen, waaronder een tijdloze speech van Mauricio Arrivabene (‘offseason is a legend’).

Maar goed, wat is er anders aan de auto? De kleur rood is iets donkerder geworden, het grote witte vlak is weg (Santander is als sponsor vertrokken, die kwam destijds met Alonso mee) en we zien (uiteraard) een Halo. Die Halo weegt ongeveer 7 kilo en heeft zelfs een kleine spoilert gekregen. Tevens heeft de auto een iets langere wielbasis en moet ie uiteraard betrouwbaarder zijn dan in 2017. Logisch, na ruim 10 jaar is het wel weer eens tijd voor een titel. Verder is het vooral een evolutie van de vorige auto. De mening van Kimi: “it looks nice“. De mening van teambaas Maurizio: “a great product from Italy“.

Na vandaag zal de SF71H getransporteerd worden naar Barcelona, waar aanstaande zondag gefilmd wordt op het Catalunya Circuit. Van maandag t/m donderdag zal men de auto gaan testen. De tweede test gebeurt op hetzelfde circuit, van 6 t/m 9 maart. Beide coureurs (Kimi Raikkonen & Sebastian Vettel) zullen achter het stuur plaatsnemen.