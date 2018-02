Hiermee wil Mercedes-AMG de F1-titel winnen [updated]

De meervoudig kampioenen onthullen hun deelnemer voor 2018.

Jawel, je kijkt ernaar: de kampioensauto van 2018. Gezien de vorm waarin het Mercedes-AMG F1-team zich afgelopen jaren heeft bevonden, kun je er grof geld op inzetten dat het ook dit jaar weer raak zal zijn. De ruim 1.500 werknemers van Mercedes hebben zich afgelopen winter weer uit de naad gewerkt om een verschrikkelijk vlotte bolide neer te zetten. Vandaag zien we (ongeveer) het resultaat.

De nadruk ligt hier op het woord ongeveer, aangezien de ware top teams binnen de Formule 1 meestal enkele troeven achter hand houden voordat de eerste Grand Prix is begonnen. De kans is groot dat de Duitsers pas in Australië met de uiteindelijke versie op de proppen komen. Tot die tijd mogen we onszelf vermaken met de W09 zoals hij er momenteel uitziet.

Wat opvalt is dat, net als Alfa Romeo Sauber, ook Mercedes flink heeft gewerkt aan het middenstuk van de wagen. Hoewel ook de voor- en achtervleugels op het oog iets complexer lijken te zijn dan vorig jaar, zijn het met name de bargeboards waar we de aandacht op moeten richten. Daarnaast lijkt ook de grote luchtinlaat boven het hoofd van de coureur een iets andere vorm aan te hebben genomen. De sidepods zijn wederom geschapen als halve kleerhangers, zoals we ze van de W08 kennen.

In de persconferentie werd ook meermaals benadrukt dat de W09 op veel vlakken lijkt op de kampioensauto van vorig jaar. Logisch ook, zegt Hamilton, want de auto is grotendeels een evolutie van de W08. Hierom is de auto vooral verfijnd, waardoor de verschillen op het oog wat kleiner lijken. Lewis zegt echter dat de ware veranderingen onderhuids aangebracht zijn. Of hij hiermee doelt op de immer krachtiger wordende motor of een verbeterd chassis, of zelfs beide, zullen we gedurende het seizoen ondervinden.

Meer beeldmateriaal zal ongetwijfeld spoedig volgen.

UPDATE: Zo gezegd, zo gedaan; alle beelden van de W09 staat inmiddels online.

Beeld: Mercedes AMG F1 Team en F1 Images