Vergelijking: Porsche 911 GT2 RS vs. Ferrari 488 Pista

De twee giganten nemen het, op papier, tegen elkaar op.

Nu Ferrari gisteren eindelijk de doeken trok van haar meest idiote 488, was vrijwel iedereen tevreden. Sterker nog, uit de reacties bleek dat zelfs diegenen die aanvankelijk geen fan waren van de 488 GTB, toch veelal als een blok vielen voor de uitermate extreme 488 Pista. Nu we alle informatie op een rijtje hebben, is het tijd om ze eens tegenover elkaar te zetten.

Design

Over de verschillende en vooral uiteenlopende ontwerpkunsten van de tekenaars kunnen we kort zijn. Beide fabrikanten hanteren immers een geheel eigen stijl, waardoor de meningen over welke nu precies de mooiste van de twee is aardig verdeeld zullen zijn. Er hoeft dan ook geen winnaar gekozen te worden op dit gebied, simpelweg omdat het een kwestie van smaak is.

Dat gezegd hebbende wint de Ferrari zijn beide bolides buitenproportioneel gericht op het optimaliseren van de wegligging, middels het ontwerp van de auto. Onder de behuizing mag de Porsche dan misschien achterwielbesturing, een puik onderstel en een laag zwaartepunt hebben, aan de buitenzijde zijn er net zo goed genoeg toefjes om het Duitse monster vakkundig door de bochten te manoeuvreren. Met name de gigantische spoiler achterop de GT2 RS spreekt, zeker in vergelijking met het vorige model, enorm tot de verbeelding.

In dat opzicht durft de 488 Pista nog een stukje verder te gaan. Althans, of alle manuren ook daadwerkelijk de gewenste resultaten zullen opleveren moet natuurlijk nog maar blijken, maar duidelijk is wel dat ze niet stil hebben gezeten in Maranello. De 488 Pista is net als de GT2 RS een aerodynamisch hoogstandje, maar geniet in tegenstelling tot zijn Duitse rivaal van allerlei uit de Formule 1 overgenomen technieken. Zo vinden we aan de voorkant van de 488 Pista bijvoorbeeld eenzelfde S-Duct als een groot aantal F1-auto’s heeft. Daarnaast zijn er voor en achter diffusers, en is de auto zó ontworpen dat hij geen opzichtige achterspoiler heeft, maar een fraai en vloeiend design.

Techniek

We houden onszelf nog even bezig met aerodynamica en wegligging, alvorens we in de keiharde en concrete prestatiecijfers duiken. Dat de 488 Pista een ware dijk op de weg zou moeten zijn kunnen vooralsnog enkel en alleen bevestigen met een handjevol vermoedens, geruchten en hints. De wagen zou, mochten de immer doorkwekkende Ferrari-fanaten gelijk hebben, sneller over het Fiorano circuit gaan dan de LaFerrari. Sterker nog, zelfs de naam van de 488 Pista lijkt een heldere verwijzing naar de prestatie. Echter hebben de Italianen de lippen tot op heden stijf op elkaar gehouden.

Dit in tegenstelling tot Porsche, die vorig jaar op het Goodwood Festival of Speed verkondigde dat het een sub-7 ‘Ringrondje had volbracht. Enkele maanden later volgde het bewijs, middels een reeks persfoto’s en een set video’s. Er mag misschien wat gesjoemeld (ha!) worden met de ranglijsten van de Nürburgring, volgens de kenners was de GT2 RS de snelste straatlegale auto op de ‘Ring. Een prestatie waarover we Ferrari tot op heden nog niet hebben gehoord, ondanks dat de 488 Pista op papier misschien wel de snellere van de twee is.

Daarover gesproken, laten we nu eens de tijd nemen om de cijfers naast elkaar te leggen.

Waar we qua aerodynamica, wegligging en rijgedrag eigenlijk nog geen definitieve winnaar kunnen uitroepen, herkennen we op het gebied van prestaties een overduidelijke winnaar. Onder het mom van meer is beter gingen de Italianen aan de slag met de 488 Pista. De 3,9-liter twinturbo V8, gelegen in een hoek van 90 graden, weet er liefst 720 pk en 770 Nm aan koppel uit te persen.

In vergelijking met de 488 Pista moet de GT2 RS marginaal toegeven op de prestaties van zijn Italiaanse rivaal. De krachtbron in de über-911 heeft allereerst een iets kleinere inhoud. Wellicht net genoeg voor de doodsteek, want de 3,8-liter twinturbo zescilinder boxermotor in de 911 produceert 700 pk en 750 Nm koppel. Kortom, de GT2 RS heeft zowel 20 pk als 20 Nm minder.

De 488 Pista blijft de GT2 RS de grond indrukken als we kijken naar acceleratiesnelheden. Het strijdros van Ferrari schiet misschien een halve tiende minder snel naar de 100 km/u (2,8 sec. vs. 2,85 sec.), wanneer de lat hoger ligt ziet de Porsche enkel stofwolken. Waar de GT2 RS 8,3 seconden nodig heeft om de 200 km/u te bereiken, doet de 488 Pista het in slechts 7,6 seconden. Daarmee is de Ferrari overigens ongeveer een halve seconde langzamer dan de LaFerrari. Zowel de GT2 RS als de 488 Pista heeft een zeventraps versnellingsbak met dubbele koppeling.

Hoewel de 488 Pista er op papier mee weg lijkt te lopen, zijn de cijfers in het echte leven absoluut verwaarloosbaar, zeker wanneer je eenmaal achter het stuur van een van de auto’s mag kruipen. Toch is er één vlak waar de verschillen wel aanzienlijk groot zijn: gewicht.

De Porsche 911 GT2 RS is namelijk allesbehalve een veertje. Wanneer de wagen tot de nok gevuld is met de benodigde vloeistoffen weegt hij 1.470 kg. Kies je voor het Weissach Package, dan schraapt een willekeurige Porsche medewerker er nog eens 30 kg vanaf. De 488 Pista is flink wat lichter, bijna 190 kg om precies te zijn. Zit er een addertje onder het gras? Uiteraard, we hebben hier immers met Ferrari te maken. De Italianen hebben niet één, maar twéé keer gesmokkeld. De 1.280 aangegeven kilogrammen duiden op een ‘droge’ auto inclusief opties die de bolide lichter maken. Aha!

Conclusie

In mijn ogen bevinden beide auto’s zich op een niveau waar het eigenlijk niet meer uitmaakt welke van de twee de betere is. Beide hebben ieder hun eigen voor- en nadelen, die afhankelijk van de smaak van de koper de keuze zullen bepalen. De Ferrari 488 Pista mag op papier misschien nipt de betere zijn, van Porsche weten we dat ze keer op keer een waar circuitmonster neer zullen zetten. Gezien het beperkte aantal keren dat je de auto’s daadwerkelijk tot het uiterste kunt pushen, zul je vooral af moeten gaan op de auto waarin jij het meest comfortabel voelt. Tenzij de 488 Pista een godsvermogen blijkt te kosten, dan kun je beter 354.500 euro uitgeven aan de GT2 RS.