Ford neemt in Nederland zijn gamma onder handen

Uiteraard in het progressieve Nederland.

De Ford Kuga was natuurlijk de grote primeur van vandaag, maar Ford heeft tijdens het ‘Go Further’-evenement in Amsterdam nog meer spannend nieuws onthuld. Alles stond in het teken van elektrificatie. Elektrificatie is een mooi woord om aan te geven dat je werkt met elektrische aandrijflijnen, maar deze eventueel laat samenwerken met een verbrandingsmotor. In het geval van vandaag zijn het enkel hybrides. Dus ondanks dat het groot nieuws voor Ford is, zijn er natuurlijk al enorm veel merken die deze techniek toepassen.

Ford Explorer Plug-In Hybrid

Tsja, je kan in plaats van 10 hamburgers op een dag ook 9 stuks eten en zeggen dat je gezonder bent gaan leven. Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen, maar in absolute zin schiet je er niet zo veel mee op. Dat gevoel komt naar boven borrelen bij het aanschouwen van de Explorer Plug-In Hybrid. Dit automobiele equivalent van een 10 liter emmer met ‘light’-mayonaise wordt aangedreven door een 3.0 V6 EcoBoost motor met 350 pk die samenwerkt met een elektromotor van 100 pk. het totale systeemvermogen bedraagt 450 pk. De maximale trekkracht is maar liefst 840 Nm.

Het is mogelijk om 40 km te rijden op een accu, daarna moet de V6 al het gewicht meesleuren. De Explorer Plug-In Hybrid is er in twee uitvoeringen: een superluxe Platinum (de grijze, afbeelding boven). Er is ook een ST-Line (de rode, afbeelding onder), maar dat is net zoiets als Terror Jaap in een trainingspak: het heeft geen zin. De Explorer Plug-In Hybrid ST-Line moet je niet verwarren met de Explorer ST, die heeft met 400 pk nog meer vermogen. Omdat de Explorer Plug-In Hybrid superzuinig is (3,4 liter per 100 km), komt de nieuwe Explorer ook naar Nederland!

Tourneo Custom Plugin-Hybrid

Heeft Ford hier hier een primeurtje te pakken? Hoeveel busjes met plaats voor acht personen zijn leverbaar als PHEV? Nou, deze dus. Onder de kap treffen we een 1.0 driecilinder Ecoboost motor aan, die als range extended fungeert. De elektromotor wordt gevoed door een 13,6 kWh lithium-ion batterij. Je kunt enkel en alleen op de elektromotor 50 km ver komen, met de range-extender (die benzinemotor dus) kun je 500 km op een tank komen. Mocht je denken: is het niet gewoon de personenuitvoering van deze Transit PHEV, dan heb je volkomen gelijk en ontvang je een digitale pluim.

Fiesta en Focus met 155 pk uit een 1.0

Nu kunnen we niet voorstellen dat mensen daadwerkelijk die Explorer PHEV en Tourneo Custom PHEV daadwerkelijk gaan kopen. Relevanter is het nieuws dat de elektrificatie ook zijn intrede doet bij de Fiesta en Focus. Beide zijn geïntroduceerd als ‘Mild Hybrid’ met de bekende 48V assistentie. Deze kleine elektromotor wordt gemonteerd op de 1.0 Ecoboost. Het resultaat is 155 pk en 240 Nm. Niet verkeerd voor een één-liter driecilinder. Deze varianten komen volgend jaar op de markt.

Ford Transit All-Electric

Ford lanceert een volledig elektrische Transit, maar dat is nog een concept. Veel informatie kregen we helaas niet, behalve dat een een ‘zuiver elektrische Transit’ is. Mocht iemand hier meer over willen weten of een goede schuine mop kennen: vertel het ons. Man, wat missen we dat vieze roze konijn.

Mustang elektrisch dinges geval

Voor 2020 staat er iets bijzonders op de planning. Dan wordt namelijk een ‘prestatie-SUV’ gelanceerd. Dat is een volkomen elektrische auto met een actieradius van 600 km. Volgens Ford is de auto op de Mustang ‘geïnspireerd’. Wat Ford daarmee bedoeld is niet helemaal duidelijk, maar wellicht zien we wat designelementen van de Mustang terug op die auto.