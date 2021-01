Dít is de nieuwe imposante* Renault Kiger crossover! - Autoblog.nl

Met de nieuwe Renault Kiger kun je op de camping in Zuid-Frankrijk mooie de show stelen. Of niet?

Vroeger was autodesign vrij eenvoudig. Je had een automerk met een paar design-kenmerken. Bij dat automerk kon je vervolgens diverse modellen kiezen die min of meer op elkaar leken. Kijk maar naar BMW en Mercedes in de jaren ’80. Allemaal eenheidsworst in verschillende maten. Het mooie daarvan was wel dat je direct kon zien hoe groot de auto ongeveer was.

Renault Kiger

Tegenwoordig is design veel geavanceerder en in sommige gevallen bijna misleidend. Je moet anno 2021 een auto in het echt aanschouwen om erachter te komen wat het formaat is. Dat is bij deze Renault Kiger ook het geval. Uiteraard hebben we de meest ongunstige foto ervoor uitgekozen op de header, maar het lijkt een enorme SUV-crossover te zijn.

Guitig kleintje

Niets is echter minder waar. Het is namelijk een guitig kleintje. De auto is nét geen vier meter lang. De breedte is 1,75 meter en de hoogte is 1,60 meter. De wielbasis bedraagt 2,50 meter. Even voor de context, bij de Renault Captur zijn die formaten respectievelijk 4,22 meter, 1,80 meter, 1,57 meter en 2,6 meter. De Renault Kiger is dus echt een volle maat kleiner dan de kleinste Renault-crossover die je in Nederland kunt krijgen.











Groter dan de Kwid

Het is echter niet de kleinste crossover van Renault, de Kwid is nóg kleiner. De Renault Kiger is specifiek gebouwd met de Indiase markt in het achterhoofd (net als de kekke Renault Triber). De bodemspeling van iets meer dan 20 centimeter is bijna noodzakelijk, daar de wegen in India niet allemaal van topkwaliteit zijn.









Laurens van den Acker

Het is een een overduidelijk Luarens van den Acker-ontwerp: stoer, vlot en duidelijk Renault. Met de platte koplampen heeft de Kiger wel een eigen gezicht gekregen, ook de drie lampen links en rechts in de bumper vallen op.

Interieur Renault Kiger

In het interieur gaat het er minder frivool aan toe. Het is lijkt alsof de Renault Kiger tegen een prijs gebouwd is, wat ook het geval is uiteraard. Het heeft meer een Dacia-vibe, dan een Renault-sfeer zoals we deze in Europa kennen. Items als Apple Carplay, airco en dergelijke zijn wel verkrijgbaar.







Qua techniek is het geen exotische auto. De Renault Kiger is voorzien van een 1.0 liter grote driecilinder benzinemotor met turbo. Deze levert precies 100 pk aan vermogen en 160 Nm aan koppel. In standaardtrim moet je zelf roeren in de vijfbak, maar een CVT-automaat is optioneel verkrijgbaar. Voor wie die motor alsnog te exotisch is, komt er op latere termijn een extra instapmotor. In feite is het dezelfde 1.0 driecilinder, maar dan zonder de turbo. Daarmee is het blokje 72 pk en 96 Nm ‘sterk’.

Renault Kiger niet naar Nederland

Zoals gezegd, de Renault Kiger blijft voorbehouden aan de Indiase markt. Wellicht dat we ooit een Dacia-achtige variant mogen verwelkomen.