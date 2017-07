Officieel: de nieuwe Jaguar XJ met 575 pk

Blazen baasje.

Onlangs berichtten we al over een extra pikante versie van de Jaguar XJR met 575 pk en 700 Nm. Vandaag is de XJR575 officieel gepresenteerd en daarnaast kreeg de rest van de modellijn een update. Maar eerst nog even over die topversie. De XJR575 blaft met z’n 5.0 V8 in 4,4 tellen naar 100 km/u en de power wordt via een 8-traps automaat naar de achterwielen gestuurd. De topsnelheid? 300 km/u!

Daarnaast krijgt de XJ een nieuwe V6 diesel met 300 pk en 700 Nm die in 6,2 seconden naar 100 km/u sprint. Interessant aan de diesel is dat de motor zowel hoge als lage druk EGR krijgt. De diesel en de topversie (beide met RWD) krijgen gezelschap van een 3.0 V6 met supercharger en AWD. Deze benzinemotor heeft 340 pk en 450 Nm.

Alle varianten zijn lichtjes opgefrist en voorzien van connectiviteitssystemen die maken dat de opperJag weer even vooruit kan. Ook qua veiligheidssytemen is de XJ aangepakt. De vraag is alleen of klanten in dit segment zitten te wachten op een model dat toch alweer een poosje bestaat, zeker als je ziet hoe vaak de Duitse merken met nieuwe generaties van hun topmodellen komen.

De nieuwe XJ is leverbaar vanaf 103.330 euro. De XJR575 mag mee voor 204.150 euro.\