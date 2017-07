Komt Kubica dan toch terug bij Renault?

We gaan de Pool dit weekend in actie zien en dat zou meer kunnen betekenen...

Aankomend weekend staat de GP van Hongarije op het programma en dat wordt een bijzonder moment voor Robert Kubica. Op vrijdag zal de Pool namelijk de RS17 van dit jaar aan de tand voelen en dat wordt de eerste keer dat hij in de huidige F1-racer stapt. Voorheen testte Kubica met oudere auto’s, zoals dat door de FIA is voorgeschreven.

De vrijdagtest staat in het teken van het vergaren van data over de RS17. Daarnaast zal Renault natuurlijk ook scherp in de gaten houden in hoeverre Kubica klaar is voor een rentree op het allerhoogste niveau. Da’s opmerkelijk, want Renault-teambaas Cyril Abiteboul leek eerder nog uit te sluiten dat de coureur volgend jaar voor het team gaat rijden.

Kubica gold als een zeer groot talent in de Formule 1 en bovendien kennen de meesten hem als een sympathieke vent die de gunfactor absoluut heeft. Eerder raakte hij zwaargewond bij een crash met een rallywagen, maar het lijkt erop dat de Pool opkrabbelt richting zijn oude niveau.

Robert sloeg onlangs trouwens een aanbod af om volgend jaar in het WEC uit te komen met een LMP1-auto. Hij focust zich volledig op een terugkeer in de F1.