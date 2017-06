Deze XJR wordt de schrik van AMG’s, dikke 7-series en de S8

Jaguar Land Rover timmert stevig aan de weg en de nieuwe XJR is daar een mooi voorbeeld van.

Op het Goodwood Festival of Speed is vandaag een gewrapte Jaguar XJR aan het publiek voorgesteld. Deze dikke zakenlimo krijgt namelijk een pk-boost en da’s wel een teasercampagne waard. De opper-XJ staat momenteel in de boeken met een vermogen van 550 pk en dat worden in de nieuweling maar liefst 575 trappelende paardjes.

De Jag-fan zal het zijn opgevallen dat dat vermogen exact overeenkomt met het aantal paarden in de Jaguar F-Type SVR. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het blok uit die sportwagen zo in de XJR gelepeld, maar wees niet verbaasd als het uitlaatgeluid wat minder imponerend wordt in de sedan.

Interessant: de vergelijking met de Duitsers! De heftigste 7-serie van het moment is de M760Li xDrive die 600 pk heeft. De Mercedes-AMG S63 staat sinds de facelift in de boeken voor 612 pk en de dikste A8 van het moment, de S8 Plus, doet 605 pk. De Jag wordt dus íets minder krachtig, maar zet daar wel een paar ton aan onverdunde heritage tegenover. Da’s óók wat waard.

Voor de liefhebbers van rappe katten: gisteren genoten we al van de XE SV Project 8, die maar liefst 600 pk onder de kap herbergt. Een rijtest met de XJ vind je DAAR.