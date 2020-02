Dít is de geheel nieuwe Kia Sorento!

De nieuwe Kia Sorento in vol ornaat.

Kia heeft de gloednieuwe Sorento onthuld. Je zou het niet zeggen, maar de Kia Sorento is een zeer belangrijke auto voor Kia Nederland geweest en voor het merk Kia in het algemeen. Het is namelijk een van de grotere Zuid-Koreaanse successen in Nederland. Toevallig nét in de tijd dat een Nederlander (Guus Hiddink) enorm populair was in Zuid-Korea. Toeval?

Succes

De eerste generatie Kia Sorento bleek namelijk niet aan te slepen. Nog niet zoveel merken hadden een SUV in het gamma. De meeste merken die wél een SUV hadden, waren vaak premium en prijzig. De Kia Sorento deed in de verte denken aan de Mercedes-Benz ML (zowel qua styling als formaat), maar was aanzienlijk goedkoper. De Kia Sorento was ook nog eens een heel behoorlijke auto. Kortom: een van de eerste successen van Kia was de Sorento.

In de loop der tijd nam de interesse voor de Sorento ernstig af. Niet omdat de auto telkens minder goed werd (integendeel), maar vanwege de hoge BPM. De laatste tijd werden er de van de derde generatie Kia Sorento zo’n 20-40 per jaar van verkocht. Toch wat anders dan de 2.500 exemplaren de Kia importeur jaarlijks van een geel kenteken kon voorzien aan het begin van dit millennium. De nieuwe Kia Sorento moet dus niet alleen er stoer uitzien, maar ook een stukje duurzamer zijn.

Stoer

Eerst over het uiterlijk. De Kia Sorento ziet er zeker stoer uit. De ‘Tigernose’ grille is werkelijk enorm en we zien platte koplampen én een hele boel LED’s. Kijk, dan val je lekker op. De zijkant lijkt wat generiek te ‘beginnen’, maar onder de spiegels zien we zowaar een frivole uitspatting. Ook de C-stijl is leuk gedaan. Eveneens fraai is het ‘cab-rearward- design, waarbij de cabine juist wat naar achteren is geplaatst voor een atletisch zijaanzicht, zoals de mooiste achterwielaangedreven auto’s dat ook hebben.

Aan de achterzijde doet de nieuwe Kia Sorento ons denken aan de Kia Tellurride en dat is zeker geen verkeerde connotatie. Het zal ook zeker een bewuste keuze van Kia zijn geweest. De Tellurride doet het niet onaardig de Verenigde Staten en met de Sorento hebben ze een mooi compact alternatief voor wie de Telleride net even een maatje te groot is.

Het interieur is zeer geslaagd te noemen. Wat dat betreft zijn er enorme stappen gezet in vergelijking met 15 jaar geleden. Natuurlijk kunnen we nog niets zinnigs zeggen over triviale dingen als afwerking en materiaalgebruik.

Maar kijk er eens naar! We zien wel wat Volvo kenmerken en Mercedes elementen, maar dat is net zoiets als klagen dat je vrienden wel wat wegheeft van Charlize Theron en Jessica Alba. In hun soort zijn dat juist de toppers.

Aandrijflijnen

De vorige Sorento was geen hardloper in Nederland, dankzij relatief eenvoudige techniek. Deze generatie moet het beter doen, willen ze een kans maken. Waarschijnlijk gaat het nu lukken, want in heel Europa moet Kia de uitstoot naar beneden zien te krijgen. Er zijn drie aandrijflijnen bekend.

Het begint met een 2.2 CRDI dieselmotor. Deze viercilinder levert 202 pk. Interessanter voor Nederland is de plug-in hybride. Deze levert 265 pk, waarbij 91 pk van de elektrische motor afkomstig is. De elektromotor wordt gevoed door een 16,6 kWu accupakket. Een tussen oplossing is de ‘gewone’ Sorento Hybrid. Deze koppelt een 1.6 benzinemotor met een 60 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 230 pk.

Genève

Natuurlijk maakt de Kia Sorento zijn Europese debuut op de Salon van Genève 2020. Dan worden er waarschijnlijk ook meer details bekend gemaakt.