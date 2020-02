Kia Sorento, volledig nieuw in Genève

Kia showt na de fotolekken alvast wat lijnen van de nieuwe Sorento

Vorige week doken de eerste foto’s van de Kia Sorento al op. Nu bevestigt de Zuid-Koreaanse autofabrikant dat de SUV tijdens de Autosalon van Genève zijn publieksdebuut maakt. Tijdens de persdagen voorafgaand aan de Autosalon beleefd de vierde generatie Sorento zijn debuut. Voor degene die niet kunnen wachten tot 3 maart deelt Kia alvast wel wat teaserfoto’s.

De vierde generatie van de Kia Sorento is de eerste auto die wordt geplaatst op de nieuwe generatie van het SUV-platform. Kia beloofd dat de Sorento veel ruimte krijgt waardoor hij kan meten met een SUV van boven zijn klasse. Er zullen nieuwe rijhulpsystemen worden toegevoegd en ook het infotainment wordt naar een hoger niveau getild.

De eerste Sorento is alweer 18 jaar oud. Sinds 2002 zijn er wereldwijd al 3 miljoen Sorento’s van de fabricageband gerold. Het huidige model Sorento stamt uit 2014, een opfrisser was dus wel nodig.

Kia bevestigt ook dat de nieuwe Sorento te verkrijgen is met hybridetechniek. Welke hybridetechniek dit is laat het merk nog in het midden. Ondanks dat in de VS de meeste Sorento’s verkocht zijn gaat de vierde generatie in Europa het licht zien. Gezien de strengere eisen op het gebied van CO2-uitstoot voor autofabrikanten in ons statenverband gokken wij op een plug-in.

Mocht je de Sorento als een van de eerste willen zien, de autosalon van Genève is van 5 t/m 15 maart geopend voor publiek .