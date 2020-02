Nieuwe Ford Focus RS vertraagd, wordt hybride?

De nieuwe Focus RS komt wat later en wordt progressiever dan ooit.

Het zijn van die zekerheidjes die je altijd hebt in het leven. Frans Bauer zal altijd nog een extra toegift zingen. Eddie van Halen plakt er nog een solo aan vast. Bij de Ford Focus weet je dat aan het einde er een RS-versie gaat komen.

Focus RS

Want bij de Ford Focus komt de RS-uitvoering pas aan het einde van de carrière. Met de huidige generatie zal dat niet anders zijn, alhoewel dat niet de bedoeling was.

Uitstel

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Focus RS dit jaar al zou komen, maar het wordt minimaal 2022, wellicht zelfs 2023. Dat meldt het Britse Autocar. De reden voor deze vertraging is de CO2-uitstoot van de Focus RS. Deze was en is namelijk te hoog om het gemiddelde van de vloot lekker laag (minder dan 95 gram per km) te houden. Met zo’n Focus RS moet er enorm veel gecompenseerd worden.

Full-hybrid

Aanvankelijk werd er gedacht aan een verbrandingsmotor met 48V-ondersteuning. Dat blijkt niet voldoende te helpen, vandaar dat de Focus RS een ‘full-hybride’ wordt. Op welke manier dat gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Naar het schijnt wordt de layout van de Ford Kuga Hybrid gebruikt. Het lijkt ons sterk dat de Atkinson benzinemotor gebruikt gaat worden. Die blokken zo vaak dermate lusteloos dat je beter meteen volledig elektrisch kunt gaan rijden. De Britse publicatie voorspelt 300 pk vanuit een viercilinder met nog eens 100 elektrische paarden.

Kosten

Vervolgens moet Ford gaan nadenken over het vierwielaandrijvingsysteem. Het systeem in de derde generatie Focus RS is bijzonder complex en prijzig. Erg gaaf, maar in combinatie met de hybride aandrijflijn zal het bijna niet mogelijk zijn gezien de kosten. Het blijft immers een C-segment hatchback. Naar het schijnt was het dusdanig lastig dt het Focus RS project al stopgezet was. Dankzij hoofd ingenieur Raj Naar komt er toch een Focus RS. Hij heeft beloofd het Focus RS project uit te kunnen voeren tegen lagere kosten.