Dit is de nieuwe Mazda CX-5, met 2,5 liter instapper

En we kunnen ook meteen vertellen wat de nieuwe Mazda CX-5 moet kosten.

Deze week worden er vooral veel dikke bakken onthuld in verband met het Goodwood Festival of Speed, maar tussendoor presenteert Mazda ook hun nieuwe CX-5. Die is een stukje relevanter voor de gemiddelde Nederlandse consument.

Het betreft een compleet nieuwe generatie, de derde alweer. Deze is uiteraard een maatje groter dan de vorige. Met een lengte van 4,69 meter is ‘ie 11,5 centimeter gegroeid. Deze extra lengte komt volledig ten goede aan de wielbasis. Desondanks is ook bagageruimte gegroeid met 33 liter, naar 583 liter.

Qua design haalt Mazda geen rare fratsen uit. Het is gewoon een logisch vervolg op de vorige CX-5. De meest opvallende vernieuwing is de zwarte rand die onder de grille doorloopt en de koplampen met elkaar verbindt. Aan de achterkant zien we nu L-vormige koplampen en een uitgeschreven merknaam in plaats van een logo. Dit zagen we ook al bij de Mazda 6e.

Qua techniek kennen we Mazda als een eigenwijs merk en dat is niet veranderd. In plaats van downsizing doet Mazda aan upsizing. Waar de instapper eerst nog een 2.0 had, is dat nu een 2,5 liter mild hybrid. Deze levert 141 pk en 238 Nm koppel. Dat is vooralsnog de enige optie, maar er zit nog een volwaardige hybride in de pijplijn. Je hebt wel de keuze uit voorwielaandrijving en vierwielaandrijving. Met een trekgewicht van 2.000 kg is de CX-5 ook nog steeds een prima caravantrekker.

Het interieur zal even wennen zijn voor degenen die hun huidige CX-5 willen inruilen. Er prijkt een groot touchscreen op het dashboard, en verder eh… niks. Het centrale scherm is afhankelijk van de uitvoering 12,9 of 15,6 inch groot. Verder valt op dat ook op het stuur niet langer een Mazda-logo zit. Dat is toch jammer, want het geheel is op deze manier behoorlijk non-descript.

De Nederlandse prijs is ook meteen bekend: het begint bij €45.990. Dat is behoorlijk fors, maar de huidige CX-5 heb je ook niet voor minder dan 45 mille. In december kun je de nieuwe CX-5 bij de Mazda-dealer om de hoek verwachten.