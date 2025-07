Mercedes geeft EV’s mínder range bij terugroepactie, wegens brandgevaar

Je kunt kiezen tussen twee kwaden: brandgevaar of minder range.

Een terugroepactie is even vervelend, maar je krijgt als het goed is een betere auto terug. Dat geldt echter niet voor de grote terugroepactie die nu loopt bij Mercedes. In dit geval krijg je een auto terug die weliswaar veiliger is, maar ook slechter.

Het gaat om een terugroepactie van de Mercedes EQA en EQB, die al loopt sinds februari. In totaal worden er 33.705 auto’s teruggefloten, met bouwjaren van 2021 tot 2024. Deze terugroepactie geldt ook in Nederland. Klanten in kwestie hebben als het goed is al bericht gehad.

Alle EV-haters kunnen weer los gaan, want het probleem is brandgevaar. Bij een hoge State of Charge kan er kortsluiting ontstaan en dus brand. In China zijn er al meerdere auto’s in de hens gevlogen om deze reden. Daarom verzoekt Mercedes de klanten vriendelijk doch dringend om niet verder te laden dan 80%.

Goed, een foutje kan de beste overkomen, als het maar netjes opgelost wordt. Daar wringt echter de schoen. Het enige wat Mercedes doet is een software-update, waarbij de accucapaciteit geknepen wordt. Daarmee is het brandgevaar geweken, maar je blijft dus achter met een slechtere accu.

Uit een brief van Mercedes blijkt dat de accucapaciteit bij 50.000 kilometer met 5% kan afnemen, bij 100.000 kilometer met 8% en bij 160.000 kilometer met wel 11%. Bovendien neemt het snellaadvermogen af, waardoor snelladen van 10 tot 80% 10 tot 15 minuten langer duurt. Lekker dan.

ADAC is helemáál niet te spreken over deze oplossing. Volgens hen gaat deze oplossing ten kostte van de klant, omdat dit goedkoper is dan accucellen vervangen. En daar hebben ze volkomen gelijk in.