Dit is de nieuwe Mercedes X-klasse

Vanavond heeft Mercedes het doek getrokken van de X-klasse.

Vorig jaar presenteerde de Duitse autofabrikant een concept. Voor het eerst kon men kennis maken met de moderne pickup van Mercedes. In Kaapstad heeft Mercedes vanavond de productievariant van de X-klasse getoond. De autobouwer heeft deze locatie strategisch uitgekozen, omdat Zuid-Afrika een belangrijke markt zal zijn voor de pickup.

De X-klasse zal bij lancering leverbaar zijn met vier motorvarianten. Het gaat hier om één benzinemotor (x200) en drie diesels (x220d, x250d, x350d). Tijdens de persconferentie maakte men duidelijk dat dit de Mercedes onder de pickups moet worden. Dit betekent een interieur zoals je van de Duitse autofabrikant mag verwachten, inclusief alle connectiviteitssystemen. Vanbinnen en vanbuiten mag het ding dan Mercedes ademenen, onderhuids is de X-klasse een Nissan Navara. De X-klasse mag maximaal 3500 kg trekken.

De X-klasse zal in Duitsland vanaf november leverbaar zijn voor een prijs van 37.000 euro. Mercedes lanceert de X-klasse in 2018 in Zuid-Afrika en Australië. Argentinië en Brazilië volgen in 2019. De pickup komt in twee varianten, met een gesloten laadruimte of met een open laadbak.

Meer info volgt…