Mega-terugroepactie voor Mercedes in Europa

Miljoenen auto's worden teruggeroepen door Daimler.

Daimler heeft vandaag bekendgemaakt een grote terugroepactie op touw te zetten. De dieselauto’s van Mercedes kwamen in diverse milieutests negatief uit de bus. Met deze terugroepactie komen de Duitsers met een reactie. Ze willen door middel van een update de modellen zuiniger maken. Meer dan drie miljoen auto’s met een dieselmotor worden teruggeroepen. De actie kost Daimler een niet al te misselijke 220 miljoen euro.

Sinds maart kregen Mercedes-modellen uit het compacte segment een update om de NOx-uitstoot te verminderen. Tot nu hebben 45 procent van deze modellen een update ondergaan. Later werd deze update ook uitgerold voor de V-klasse. In Duitsland hebben 75 procent van de busjes deze speciale servicebeurt laten uitvoeren.

Nu is het dus de beurt aan de rest van het dieselgamma van Mercedes. Bijna alle EU5 en EU6-dieselauto’s komen in aanmerking voor deze terugroepactie. Mercedes brengt geen kosten in rekening voor het uitvoeren van deze update. De komende weken wordt de actie op touw gezet.