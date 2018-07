Ford onthult brute 700 pk sterke Mustang GT

Een verjaardag moet immers gevierd worden.

De Royal Air Force (RAF) bestaat 100 jaar. Ford wilde bij dit heugelijke feit op speciale wijze stilstaan. De Amerikaanse autobouwer heeft daarom een unieke Mustang gemaakt. Het ding gaat schuil onder de naam Eagle Squadron Mustang GT en is ontwikkeld in samenwerking met Vaughn Gittin Jr, een professionele drifter.

De one-off heeft een carbon bodykit van RTR, wat de Mustang een agressieve look geeft. Geheel in stijl heeft de Ford een wrap met de looks van een Spitfire. Oog voor detail is er ook, want de versnellingspook is gemaakt van een onderdeel van de F-35 Lightning, met een handgegraveerde badge. De auto rolt op RTR Aero’s 7, formaatje 20-inch met Nitto NT555-rubber. Naast de bodykit, heeft de Mustang ook aanpasbare ophanging van RTR met MagneRide.

De Mustang wordt aangedreven door een 5.0-liter V8 met een Ford Performance supercharger. Het blok levert 710 pk en 826 Nm koppel. Geen achttraps automaat voor het apparaat, maar een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. De Eagle Squadron Mustang GT is nu te bewonderen op Goodwood en zal op 26 juli in Oshkosh, Wisconsin geveild worden. De opbrengst gaat naar jeugdopleidingen in de luchtvaart.

Een video over de Eagle Squadron Mustang GT bekijk je HIER!