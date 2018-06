Dit is de nieuwe Peugeot 508 SW

Enkele maanden na de presentatie van de nieuwe 508 onthult Peugeot vandaag de SW versie.

De nieuwe 508 SW is volgens Peugeot geïnspireerd op de wereld van de ‘Shooting Brakes’. En ja, we geven toe, het is een strak ontwerp. De auto is een geslaagde mix van design en praktisch gemak. Deze nieuwe break is bijna 6 cm lager dan de vorige generatie, waardoor ook de aerodynamica is verbeterd. Gilles Vidal, de directeur Design bij Peugeot, licht het toe:

De nieuwe PEUGEOT 508 SW werd tegelijkertijd met de berline bedacht en ontworpen, heeft dezelfde kwaliteiten, maar onderscheidt zich door een strakker ontwerp en stijlkeuzes die vernieuwend zijn voor een allround generalist. Het is een formidabele droomauto geworden met duidelijke ambities.

De achterklep (optioneel leverbaar met elektrische bediening en handsfree functie) biedt toegang tot de bagageruimte van 520 liter. Die is wel iets kleiner geworden, bij de vorige break was er 560 liter ruimte. De laaddrempel is laag en breed (6 cm lager dan de berline op slechts 63.5 cm vanaf de grond en 2.4 cm breder).

De nieuwe Peugeot 508 zal worden gepresenteerd op de autoshow van Paris en vanaf januari 2019 staat ie bij de Europese dealers.